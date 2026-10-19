Всего через 6 недель после родов: Барбара Палвин поразила выходом на шоу Victoria's Secret

Супермодель Барбара Палвин триумфально вернулась на подиум грандиозного шоу Victoria's Secret Fashion Show 2026 в Лос-Анджелесе. Звезда вышла на подиум всего через шесть недель после рождения дочери от актера Дилана Спроуса.

Как сообщило издание Page Six, за кулисами шоу в Лос-Анджелесе модель призналась, что невероятно счастлива и взволнована тем, что снова возвращается к работе.

Я говорю всем: это нормально. Декретный отпуск длится от шести до восьми недель, а у меня завтра (19 октября, – 24 Канал) как раз шесть недель, поэтому я просто делаю то же самое, что и все остальные. И мне всего лишь нужно пройтись по подиуму,

– пошутила звезда.

Барбара откровенно призналась, что ее тело быстро пришло в форму. Секрет заключался в заботе о здоровье и отсутствии изнурительных нагрузок.

Во время беременности я хотела убедиться, что доченька здорова, поэтому ела только органическую пищу. Сейчас из-за грудного вскармливания я тоже хорошо питаюсь. Я просто позволила своему телу восстанавливаться самостоятельно и делала легкие упражнения без фанатизма,

– рассказала модель.

Поддержать любимую в первом ряду пришел ее муж Дилан Спроус.

Добавим, что для знаменитости этот выход стал шестым показом в карьере для легендарного бренда. Она дебютировала в Victoria's Secret в 2012 году, когда ей было всего 19 лет.

Напомним, что недавно Дилан Спроус раскрыл имя своей новорожденной дочери.