Бейонсе зажгла на концерте в Хьюстоне в шубе от украинского бренда

Американская певица Бейонсе снова выбрала украинский бренд. Артистка выступила на концерте в Хьюстоне в шубе от Cultnaked.

Бейонсе продолжает выступать с туром в поддержку своего студийного альбома Cowboy Carter. Для своих образов она уже не впервые использует украинские бренды, пишет Show 24 со ссылкой на страницу Cultnaked.

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Для выступления в Хьюстоне Бейонсе выбрала длинную красную шубу из искусственного меха PURR. В этом наряде певица появилась во время исполнения трека RIIVERDANCE.

Образ Бейонсе довершал блестящий комбинезон в цветах американского флага и высокие сапоги с бахромой.



Бейонсе в шубе украинского бренда / Фото из инстаграма Бейонсе

Напомним, бренд Cultnaked основала львовский фотограф Мэри Фуртас в 2017 году. Наряды этого украинского бренда выбирали легендарные звезды – Кендалл и Кайли Дженнер, Ариана Гранде, Марго Робби и многие другие.

Бейонсе уже второй раз предстает в шубе от Cultnaked. На одном из предыдущих выступлений в рамках тура она надела похожую шубу другого оттенка.

Кроме того, артистка поддерживает бренды Ивана Фролова и Руслана Багинского, выбирая их наряды для своих незабываемых шоу.