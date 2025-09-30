Около двух недель назад у Беллы Хадид обострилась болезнь Лайма, с которой модель борется уже 17 лет. В то же время она уже вернулась к работе.

Белла Хадид приняла участие в показе Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Vogue. На подиум 28-летняя супермодель вышла в ярком платье модного дома, массивных солнцезащитных очках, серьгах и темных каблуках. Интересно, что презентация новой коллекции Saint Laurent проходила перед Эйфелевой башней. Только 17 сентября Белла Хадид выставляла кадры из больничной палаты, где было видно, что она плохо себя чувствует из-за обострения болезни Лайма. Фотографии модель запостила на личной странице в инстаграме. Что известно о болезни Лайма у Беллы Хадид? Диагноз модели поставили еще в 14 лет. В 2012-м году, тот же недуг обнаружили и у ее мамы и брата.

Два года назад модель прошла более стодневный курс лечения. Тогда она искренне поблагодарила семью за поддержку во время этого непростого периода.

Белла Хпдид также отмечала, что болезнь помогла сформировать ее характер и сделали ее такой, какой она есть сегодня.