Близько двох тижнів тому в Белли Хадід загострилася хвороба Лайма, з яким модель бореться вже 17 років. Водночас вона вже повернулася до роботи.

Белла Хадід взяла участь у показі Saint Laurent в рамках Тижня моди у Парижі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Vogue. Не пропустіть Ніколь Кідман розлучилась з чоловіком після 19 років шлюбу, – ЗМІ На подіум 28-річна супермодель вийшла в яскравій жовтій сукні модного дому, масивних сонцезахисних окулярах, сережка та темних підборах. Цікаво, що презентація нової колекції Saint Laurent проходила перед Ейфелевою вежею. Лише 17 вересня Белла Хадід виставляла кадри з лікарняної палати, де було видно, що вона погано себе почуває через загострення хвороби Лайма. Світлини модель запостила на особистій сторінці в інстаграмі. Що відомо про хворобу Лайма у Белли Хадід? Діагноз моделі поставили ще в 14 років. У 2012-у році, ту саму недугу виявили й у її мами та брата.

Два роки тому модель пройшла понад стоденний курс лікування. Тоді вона щиро подякувала родині за підтримку під час цього непростого періоду.

Белла Хпдід також зазначала, що хвороба допомогла сформувати її характер і зробили її такою, якою вона є сьогодні.