Беременная Иванна Онуфрийчук раскрыла пол второго ребенка: трогательное видео с гендер-вечеринки

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее 45-летний супруг, казахстанский бизнесмен Алмаз Альсенов, вскоре во второй раз станут родителями. На днях они устроили гендер-вечеринку, чтобы узнать пол своего будущего ребенка.

Иванна поделилась эксклюзивными кадрами с семейного праздника на своей странице в инстаграме.

Пол ребенка объявили с помощью цветного дыма. Когда семья нажала кнопку возле фотозоны с надписью "Baby", позади них появился синий дым, означавший, что пара ждет мальчика.

В этом мгновении – столько любви. Когда-нибудь мы покажем тебе, как мы тебя ждали,

– написала знаменитость под публикацией.

Вместе со звездной мамой и ее мужем на праздник пришел и их первенец. Маленькому Адаму, который появился на свет в Швейцарии, сейчас два с половиной года. Совсем скоро мальчик примерит на себя новую важную роль и станет старшим братом.

На гендер-пати также собрались родные и близкие пары, чтобы разделить с будущими родителями этот особенный момент.

А недавно стало известно, что звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой.