Мечтала о дневнике с его фото, Кэнди Суперстар рассказала, кто был ее кумиром детства
- Кэнди Суперстар, известная блогер, в детстве была отличницей и школьным президентом, увлекалась учебой из-за отсутствия других развлечений в деревне.
- Ее кумиром детства был Макс Барских, и она мечтала о дневнике с его фото, который в конце концов нашла и приобрела на местном базаре.
28-летняя Кэнди Суперстар – известная блогерша, за которой следят поклонники из разных стран мира. Девушка родом из села, поэтому достигла успеха самостоятельно – без наставников или дополнительной помощи.
Звезда соцсетей с детства много училась, пыталась всесторонне развиваться и мечтала. За кулисами съемок шоу "Кто сверху?", новый сезон которого стартует 25 сентября, Кэнди Суперстар вспомнила, какой была в детстве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Новый Канал.
Кэнди Суперстар призналась, что в школе была отличницей. Она даже назвала себя "заучкой", потому что немало времени проводила за книгами.
"Очень много училась, ведь в моем детстве не было других развлечений, кроме чтения книг и посещения школы. Жила в деревне, где не было никаких активностей. Поскольку по жизни я очень активный человек, и мне постоянно надо себя чем-то занять, занималась учебой. Была президентом школы, закончила ее с золотой медалью", – вспомнила блогерша.
Сейчас Кэнди Суперстар может себе позволить купить почти все, что пожелает. Но в детстве это было не так просто. Поэтому, когда давнее желание осуществлялось, это было особенно ярким событием. Она рассказала о своем кумире – им был Макс Барских.
Я очень мечтала о дневнике с его изображением. Как я уже отмечала, жила в маленьком селе. В нашем районном центре не было большого выбора канцтоваров или других интересных безделушек. Но однажды я таки нашла тот дневник на местном базаре. Это была моя мечта! Конечно, приобрела его и ходила потом, как с трофеем,
– призналась Кэнди Суперстар.
Кэнди Суперстар / Фото Нового Канала
Кэнди Суперстар исполнилось 28 лет
- Около месяца назад, в июле 2025, Кэнди Суперстар устроила громкое празднование своего дня рождения. Она устроила вечеринку в стиле Дикого Запада с ковбойской стилистикой.
- Локацию для празднования в виде ранчо строили двое суток: фотозоны, ковбойский парк развлечений и много деталей.
- Ведущей дня рождения стала Леся Никитюк, а также на празднике выступили Павел Зибров и Виталий Козловский.
- На то, чтобы отметить свое 28-летие, Кэнди Суперстар потратила 3 миллиона гривен. Она считает, что это не расточительство, а исполненная мечта.