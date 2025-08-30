Звезда соцсетей с детства много училась, пыталась всесторонне развиваться и мечтала. За кулисами съемок шоу "Кто сверху?", новый сезон которого стартует 25 сентября, Кэнди Суперстар вспомнила, какой была в детстве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Новый Канал.

Кэнди Суперстар призналась, что в школе была отличницей. Она даже назвала себя "заучкой", потому что немало времени проводила за книгами.

"Очень много училась, ведь в моем детстве не было других развлечений, кроме чтения книг и посещения школы. Жила в деревне, где не было никаких активностей. Поскольку по жизни я очень активный человек, и мне постоянно надо себя чем-то занять, занималась учебой. Была президентом школы, закончила ее с золотой медалью", – вспомнила блогерша.

Сейчас Кэнди Суперстар может себе позволить купить почти все, что пожелает. Но в детстве это было не так просто. Поэтому, когда давнее желание осуществлялось, это было особенно ярким событием. Она рассказала о своем кумире – им был Макс Барских.

Я очень мечтала о дневнике с его изображением. Как я уже отмечала, жила в маленьком селе. В нашем районном центре не было большого выбора канцтоваров или других интересных безделушек. Но однажды я таки нашла тот дневник на местном базаре. Это была моя мечта! Конечно, приобрела его и ходила потом, как с трофеем,

– призналась Кэнди Суперстар.



Кэнди Суперстар / Фото Нового Канала

Кэнди Суперстар исполнилось 28 лет