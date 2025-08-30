Зірка соцмереж з дитинства багато вчилася, намагалась всебічно розвиватися та мріяла. За лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?", новий сезон якого стартує 25 вересня, Кенді Суперстар пригадала, якою була в дитинстві. Про це пише Show 24 з посиланням на Новий Канал.

Кенді Суперстар зізналась, що в школі була відмінницею. Вона навіть назвала себе "заучкою", бо чимало часу проводила за книжками.

"Дуже багато навчалася, адже в моєму дитинстві не було інших розваг, окрім читання книжок і відвідування школи. Жила в селі, де не було жодних активностей. Оскільки по життю я дуже активна людина, і мені постійно треба себе чимось зайняти, займалася навчанням. Була президентом школи, закінчила її із золотою медаллю", – пригадала блогерка.

Зараз Кенді Суперстар може собі дозволити купити майже все, що забажає. Але в дитинстві це було не так просто. Тож, коли давнє бажання здійснювалося, це було особливо яскравою подією. Вона розповіла про свого кумира – ним був Макс Барських.

Я дуже мріяла про щоденник із його зображенням. Як я вже зазначала, жила в маленькому селі. У нашому районному центрі не було великого вибору канцтоварів чи інших цікавих дрібничок. Та одного разу я таки знайшла той щоденник на місцевому базарі. Це була моя мрія! Звісно, придбала його й ходила потім, мов із трофеєм,

– зізналась Кенді Суперстар.



Кенді Суперстар / Фото Нового Каналу

Кенді Суперстар виповнилось 28 років