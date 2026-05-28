В ужасном ДТП на Кировоградщине погибла известная тикток-блогерша, – СМИ

27 мая в Кировоградской области на трассе "Киев – Одесса" произошло смертельное ДТП, в результате которого, по информации СМИ, погибла известная тикток-блогерша Vikunciy. В сети пишут, что вместе с девушкой погибла ее помощница.

О смерти Виктории сообщила ее подруга Елизавета Ченова на своей странице в инстаграме.

Сегодня погибла моя любимая девочка, мой ангел и моя семья. Викуля, ты не просто потеря для нас, ты забрала часть нас с собой,

– написала Ченова.

Елизавета добавила, что похороны будут проходить в Днепре. Дату и место прощания она сообщит позже.

Блогерша Vikunciy погибла в ДТП / Скриншот из инстаграма Елизаветы Ченовой

В полиции Кировоградской области рассказали, что смертельное ДТП произошло 27 мая около 14:19 на территории Голованевского района Кировоградской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne двигался в направлении Одессы, выехал за пределы проезжей части и наехал на неподвижную бетонную стелу. В результате столкновения машина загорелась и была полностью уничтожена. После ликвидации пожара в салоне обнаружили тело водителя и пассажира.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП на трассе "Киев – Одесса" / Фото из фейсбука полиции Кировоградской области

Незадолго до трагедии Vikunciy рассказывала, что ее новую страницу в инстаграме заблокировали. Также блогерша опубликовала фото своего авто и сообщила о проблемах с колесом.

Моя нервная клетка уже не то что прикурила, она вещи в психдиспансер уже собрала,

– написала Виктория.

Vikunciy сообщала о проблеме с колесом / Скриншот из инстаграма блогерши

Страница Vikunciy в инстаграме насчитывает более 140 тысяч подписчиков, а в тиктоке – более 680 тысяч. В 2024 году блогерша отгуляла роскошную свадьбу, где выступали Надя Дорофеева и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, а ведущим был Игорь Ласточкин, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины.

