Шок, дрожь и абсолютная искренность, – боевой медик поразила эмоциональным выступлением с TAYANNA

Боевой медик Мира Цыганкова исполнила песню "Миленький" вместе с певицей TAYANNA. Для ветерана российско-украинской войны это стало настоящим сюрпризом.

Она не знала, что артистка появится на сцене во время выступления. Видео неожиданного момента опубликовали на инстаграм-странице телеканала ДОМ.

Не пропустите Тарас Цимбалюк попал в ДТП в Киеве

Мира Цыганкова стала участницей нового выпуска проекта "Музыкальная стража". Это шоу рассказывает истории украинских защитников через интервью, их музыкальный талант и выступление на сцене. Каждый выпуск посвящен отдельному герою. В конце эпизода Мира Цыганкова исполняла песню "Миленький", не подозревая, что за кулисами находится TAYANNA.

Когда певица вышла на сцену – время будто остановилось. Взгляд медика в тот момент... шок, дрожь и абсолютная искренность, которую невозможно сыграть. Это был момент, когда музыка говорит громче слов,

– отметила команда телеканала ДОМ.

Что известно о Мире Цыганковой?