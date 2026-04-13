Шок, дрожь и абсолютная искренность, – боевой медик поразила эмоциональным выступлением с TAYANNA
- Боевой медик Мира Цыганкова исполнила песню "Миленький" с певицей TAYANNA на проекте "Музыкальная стража".
- Мира Цыганкова служила в ВСУ и продолжает помогать своему подразделению, одновременно занимаясь музыкой и благотворительностью.
Боевой медик Мира Цыганкова исполнила песню "Миленький" вместе с певицей TAYANNA. Для ветерана российско-украинской войны это стало настоящим сюрпризом.
Она не знала, что артистка появится на сцене во время выступления. Видео неожиданного момента опубликовали на инстаграм-странице телеканала ДОМ.
Не пропустите Тарас Цимбалюк попал в ДТП в Киеве
Мира Цыганкова стала участницей нового выпуска проекта "Музыкальная стража". Это шоу рассказывает истории украинских защитников через интервью, их музыкальный талант и выступление на сцене. Каждый выпуск посвящен отдельному герою. В конце эпизода Мира Цыганкова исполняла песню "Миленький", не подозревая, что за кулисами находится TAYANNA.
Когда певица вышла на сцену – время будто остановилось. Взгляд медика в тот момент... шок, дрожь и абсолютная искренность, которую невозможно сыграть. Это был момент, когда музыка говорит громче слов,
– отметила команда телеканала ДОМ.
Что известно о Мире Цыганковой?
- Она родилась и выросла в Кривом Роге. С детства занималась музыкой и пела, а первые собственные песни начала писать еще примерно в 9-10 лет.
- После школы Мира поступила в педагогический институт, однако впоследствии решила оставить учебу и посвятить себя творчеству. Мира выступала на различных площадках – в заведениях, на корпоративах и даже просто на улицах в разных городах и странах. Также она работала ведущей караоке.
- После начала полномасштабной войны ее жизнь кардинально изменилась. Сначала она пыталась присоединиться к армии, однако получила отказ в военкомате, после чего занялась волонтерской деятельностью. Впоследствии она все же попала в ряды ВСУ и служила в 253-м отдельном штурмовом полку "Арей" в должности старшего боевого медика, спасая раненых в горячих точках.
- В августе 2025 года Мира завершила службу. После этого она продолжила помогать своему подразделению, в частности проводила занятия по тактической медицине. Также она не оставляет музыку – поет на улицах и организовывает благотворительные сборы.