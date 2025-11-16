Не связали жизнь с музыкой: как изменились братья Борисенко от "Фабрики звезд" и до сейчас

Когда ребятам было по 17 лет, они пришли на проект "Фабрика звезд". Александр и Владимир Борисенко снискали славу, однако не стали победителями.

Казалось, что шоу даст братьям толчок к развитию в украинском шоу-бизнесе. Сначала так и было, однако впоследствии судьба решила иначе и сегодня Борисенко связали свои жизни с другими сферами деятельности. Смотрите в материале 24 Канала, как за годы изменились звезды "Фабрики звезд".

К теме Не все стали звездами шоу-бизнеса: где сейчас победители всех сезонов "Фабрики звезд"

Как изменились братья Борисенко?

Владимир и Александр после проекта выпустили несколько треков, которые были довольно популярными: "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда".

Братья Борисенко / Скриншот с видео

Интересно, что на публичных выходах братья почти всегда одевались одинаково, да и их прически не отличались.

Братья Борисенко на пике своей карьеры / Скриншот с видео

Братья Борисенко / Фото SoundCloud

Впоследствии популярность начала исчезать. В 2016 году ребята сделали вторую попытку перезапуска дуэта под названием BRO Borisenko Brothers. Но желаемого успеха они не получили.

Братья Борисенко / Фото из инстаграма Александра

С годами братья изменили свой стиль. Начали по-разному стричься, Владимир носит очки, а вот Александр – нет.

Александр Борисенко / Фото из инстаграма

Свою жизнь братья связали не с музыкой. К примеру, Александр занимается монтажом и дизайном, но в соцсетях он почти неактивен. Он также опроверг информацию, что работает в IT.

Я не знаю, кто вообще разогнал, что я в IT работаю. Я дизайнер. Но это не совсем IT. Я делаю видеообработку, монтаж, режиссурой занимался, видеодизайном занимался. Много чего, но это не связано с IT,

– рассказал он.

Владимир до начала полномасштабной войны стоял на бирже труда, но после 24 февраля 2022 года остался без работы. Во Львове исполнителю вручили повестку, однако служить пойти не может, ведь имеет эпилептический синдром и принимает транквилизаторы.

Владимир Борисенко / Фото из инстаграма

В 2018 году Борисенко женился на певице Лавике (настоящее имя – Люба Юнак), однако через некоторое время пара развелась.

Сегодня артист занимается социальной работой. Он ведет проект "Жить навстречу", который помогает ветеранам и ветеранкам в адаптации к гражданской жизни. Кроме того, поддерживает коммерческие проекты, которые также помогают военным.

В 2024 году братья Борисенко стали участниками "Нашебачення-2024", а в 2025 – специальными гостями.

Братья Борисенко / Фото из инстаграма

Интересно, что сегодня братья носят одинаковые стрижки. Возможно, снова решили вернуться к старым общим образам.

Александр и Владимир Борисенко / Скриншот из видео

Кстати! А знали ли вы, что Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, заявила, что коллектив прекратил концертную деятельность.