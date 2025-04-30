Моральные уроды, – Алина Михайлова о бренде COOSH, который прорекламировал обувь на круассанах

Модный бренд COOSH попал в скандал из-за рекламы обуви, которую сфотографировали, разместив на круассанах. Эти снимки раскритиковали в сети пользователи, публичные лица и военные. В частности, о рекламе резко высказалась офицер ВСУ Алина Михайлова.

Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" высказалась о рекламе COOSH на своей странице в инстаграме и Threads, передает Show 24. Алина Михайлова назвала эти фото неэтичными, учитывая историю Украины и нынешние события войны.

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Не буду комментировать этичность фото и моральную низость целой команды людей, владельцев, которых такая постановка обуви на фото никаким образом не триггернула. Но я просто хочу напомнить, кого сегодня в Украине вы считаете лидерами мнений и инфлюенсерами. Чистите свое пространство от отбитых и оторванных от реальности людей,

– написала офицер ВСУ.



Алина Михайлова о рекламе COOSH / Фото из инстаграм-сториз Алины Михайловой

Алина Михайлова объяснила, почему реклама COOSH является неэтичной, и посоветовала обратиться к истории Украины. Она напомнила, что диктаторы и оккупанты отбирали хлеб у украинцев поколениями, а сейчас украинских военнослужащих россияне морят голодом в плену. Тогда как в Покровске, который ежедневно под российскими обстрелами, местные будут рады простому хлебу с солью.

"Вспомните Азовсталь и радость бойцов тогда от простого поджаренного на огне хлебчика. Моральные. Ублюдки. С нулевой исторической памятью. И два мира в одной стране", – добавила Алина Михайлова.

Парамедик рассказала, что в ее семье всегда почитали хлеб: крошки со стола не выбрасывали, сухой хлеб использовали для сухарей, в доме всегда должно было быть несколько свежих хлебцов. Алина Михайлова подчеркнула, что это уважение – это "боль и шрам целой нации", который никогда не пройдет.

Как отреагировали в COOSH на критику

Представители бренда опубликовали заявление в инстаграм-сториз, где извинились за неуместную рекламу и выразили сожаление за то, что их публикация вызвала негативные эмоции.

Мы с глубоким уважением относимся к хлебу и всем изделиям из пшеницы, понимая их ценность, особенно в нынешнее время. Наша цель не была в том, чтобы обесценить или пренебречь продукт, за который наш народ сейчас борется и работает в сложных условиях. Съемка имела исключительно эстетическую цель и никоим образом мы не хотели обидеть или задеть чьи-то чувства,

– написали в COOSH.

Команда добавила, что съела все круассаны после съемок, чтобы не допустить расточительства пищи.



Реакция COOSH / Фото из инстаграм-сториз COOSH