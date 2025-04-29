Об этом Лавренчук рассказал на своей фейсбук-странице, передает Show 24. Он поделился, что подписал контракт с Jerusalem Lyric Opera & Festival, а премьеры оперы были запланированы на июль в Тель-Авиве и Иерусалиме.

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Единственным моим условием было отсутствие представителей РФ среди исполнителей. Мне удалось привлечь к постановке замечательного украинского контратенора Владислава Шкарупила, который сейчас живет и работает в Штутгарте,

– написал Евгений Лавренчук.

Евгений Лавренчук готовился к постановке каждый день в течение двух месяцев. Вместе с дирижером отбирал исполнителей со всего мира. И вдруг организаторы захотели привлечь двух исполнителей, "в фейсбуке которых указаны московские прописки".

Кстати! Ранее мы писали о том, где сейчас оперная певица Валентина Степова.

Евгений Лавренчук разорвал контракт о постановке оперы / Скриншот с фейсбука

Евгений Лавренчук разорвал контракт

Когда режиссер заявил о нарушении договоренностей, организаторы пытались заверить, что у этих исполнителей израильские паспорта, а то, что написано на их фейсбук-страницах, "не имеет юридической силы и не может быть причиной каких-либо претензий".

Моя позиция была такова: может у них и израильские паспорта, но публично они идентифицируют себя, собственно, как представители страны-агрессора. Я не нашел для себя возможности продолжить сотрудничество и инициировал расторжение контракта. Контратенор Владислав Шкарупило сделал то же самое, за что ему поклон и уважение,

– отметил режиссер.

На днях Лавренчук узнал, что организаторы пригласили поставить оперу российского режиссера Даниила Дмитриева. Евгений добавил, что не жалеет о своем решении.

"Возможно, мы теряем контракты, деньги и возможность работать, но не теряем достоинства и не изменяем собственным ценностям", – отметил Лавренюк.