Музыкальный талант нуждался в развитии, поэтому будущая звезда училась игре на скрипке в местной музыкальной школе. Именно там педагог по пению разглядел у девочки невероятный вокальный потенциал и посоветовал сосредоточиться на карьере певицы – совет, определивший всю ее дальнейшую жизнь. Непростая судьба Валентины Степовой, ее возвращение к музыке после тяжелой утраты и творчество во времена войны – в материале Show 24.

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В детстве Валентина училась в Полонской музыкальной школе по классу скрипки. Интересно, что в подростковом возрасте она мечтала стать врачом – внимательно просматривала все передачи о здоровье, изучала рецепты лекарственных трав. Однако, прислушавшись к совету своего педагога по пению о том, что она может стать выдающейся певицей, решила посвятить свою жизнь музыке.

Профессиональный путь Степовой начался после окончания отдела хорового дирижирования Хмельницкого музыкального училища. С 1982 до 1983 года она была артисткой хора Ансамбля песни и танца "Подолянка". Далее училась на вокальном факультете Национальной музыкальной академии имени П. Чайковского под руководством народной артистки Украины Евгении Мирошниченко, которая сыграла особую роль в формировании будущей певицы. Именно от нее Валентина переняла чрезвычайное трудолюбие и самостоятельность.

Выступление Валентины Степовой: смотрите видео онлайн

С 1988 до 1993 года она работала солисткой оперной студии при консерватории, а с 1993 года стала солисткой Национальной оперы Украины. С 2012 года Валентина Степова – солистка Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины.

Артем Кондратюк и Валентина Степова – "Прикосновение сердца": смотрите видео онлайн

Певица имеет лирическое сопрано. В ее репертуаре – главные партии в классических операх: Розина в "Севильском цирюльнике" Дж. Россини, Церлина в "Дон Жуане" В.А. Моцарта, Виолетта в "Травиате" Дж. Верди, Мюзетта в "Богеме" Дж. Пуччини. Также она исполняла роли в опереттах – Адель в "Летучей мыши" И. Штрауса и Виолетта в "Фиалке Монмартра" И. Кальмана.

По словам самой певицы, переломным моментом в ее творческой карьере стала серия сольных концертов в Австрии, где она изменила свое отношение к голосу. Там она поняла, что важен не только хороший звук, но и те эмоции и чувства, которые артист передает слушателю.

Сегодня творческий багаж Валентины Степовой составляет восемь альбомов, представивших украинскую музыку на международном уровне. Среди них – "Арии из опер", который увидел свет в 1998 году и Ave Maria 2007 года.

Валентина Степова – "Пролетали гуси": смотрите видео онлайн

Профессиональные достижения Валентины Степовой отмечены многочисленными наградами. В 1995 году она стала Заслуженной артисткой Украины, а в 1999 году – Народной артисткой Украины.

Личная жизнь

Жизнь Валентины Степовой полна не только творческих взлетов, но и личных драм. В июле 2022 года певица пережила тяжелую утрату - после борьбы с онкологией умер ее муж Игорь. Сын певицы Артем, который служит в армии, поддерживал мать в этот сложный период.

Первые полгода были очень сложными для меня... Ведь здесь одна все время, мысли только о муже, постоянные слезы, постоянные воспоминания, все картинки все время в голове. Да еще война, болезненные потери,

– рассказывала артистка.

Где сейчас Валентина Степанова

После длительной творческой паузы исполнительница вернулась на сцену в декабре 2023 года, выступив с всемирно известной щедривкой "Щедрик" в рамках проекта "Территория Рождества. Сила Рода".

"Территория Рождества. Сила Рода": смотрите видео онлайн

Сегодня Валентина Степова живет достаточно обособленно от публичного пространства - она не ведет страниц в социальных сетях, редко дает интервью и появляется на публике. Однако ее вклад в украинскую оперную культуру остается неоценимым, а ее голос продолжает трогать сердца поклонников классической музыки.