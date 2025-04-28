Музичний талант потребував розвитку, тож майбутня зірка навчалася грі на скрипці в місцевій музичній школі. Саме там педагог зі співу розгледів у дівчинки неймовірний вокальний потенціал і порадив зосередитися на кар'єрі співачки – порада, що визначила все її подальше життя. Непроста доля Валентини Степової, її повернення до музики після тяжкої втрати та творчість в часи війни – в матеріалі Show 24.

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У дитинстві Валентина навчалася у Полонській музичній школі по класу скрипки. Цікаво, що в підлітковому віці вона мріяла стати лікарем – уважно переглядала всі передачі про здоров'я, вивчала рецепти лікарських трав. Однак, прислухавшись до поради свого педагога зі співу про те, що вона може стати видатною співачкою, вирішила присвятити своє життя музиці.

Професійний шлях Степової розпочався після закінчення відділу хорового диригування Хмельницького музичного училища. З 1982 до 1983 року вона була артисткою хору Ансамблю пісні й танцю "Подолянка". Далі навчалась на вокальному факультеті Національної музичної академії імені П. Чайковського під керівництвом народної артистки України Євгенії Мірошниченко, яка відіграла особливу роль у формуванні майбутньої співачки. Саме від неї Валентина перейняла надзвичайну працьовитість та самостійність.

Виступ Валентини Степової: дивіться відео онлайн

З 1988 до 1993 року вона працювала солісткою оперної студії при консерваторії, а з 1993 року стала солісткою Національної опери України. З 2012 року Валентина Степова – солістка Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України.

Артем Кондратюк та Валентина Степова – "Дотик серця": дивіться відео онлайн

Співачка має ліричне сопрано. У її репертуарі – головні партії у класичних операх: Розіна у "Севільському цирульнику" Дж. Россіні, Церліна у "Дон Жуані" В.А. Моцарта, Віолетта у "Травіаті" Дж. Верді, Мюзетта у "Богемі" Дж. Пуччіні. Також вона виконувала ролі в оперетах – Адель у "Кажані" Й. Штрауса та Віолетта у "Фіалці Монмартра" І. Кальмана.

За словами самої співачки, переломним моментом у її творчій кар'єрі стала серія сольних концертів в Австрії, де вона змінила своє ставлення до голосу. Там вона зрозуміла, що важливий не лише гарний звук, але й ті емоції та почуття, які артист передає слухачеві.

Сьогодні творчий доробок Валентини Степової складає вісім альбомів, що представили українську музику на міжнародному рівні. Серед них – "Арії з опер", який світ побачив у 1998 році та Ave Maria 2007 року.

Валентина Степова – "Пролітали гуси": дивіться відео онлайн

Професійні досягнення Валентини Степової відзначені численними нагородами. У 1995 році вона стала Заслуженою артисткою України, а в 1999 році – Народною артисткою України.

Особисте життя

Життя Валентини Степової сповнене не лише творчих злетів, але й особистих драм. У липні 2022 року співачка пережила важку втрату — після боротьби з онкологією помер її чоловік Ігор. Син співачки Артем, який служить у війську, підтримував матір у цей складний період.

Перші пів року були дуже складними для мене... Бо ж тут одна весь час, думки тільки про чоловіка, постійні сльози, постійні спогади, всі картинки весь час у голові. Та ще війна, болючі втрати,

– розповідала артистка.

Де зараз Валентина Степанова

Після тривалої творчої паузи виконавиця повернулася на сцену в грудні 2023 року, виступивши з всесвітньовідомою щедрівкою "Щедрик" у рамках проєкту "Територія Різдва. Сила Роду".

"Територія Різдва. Сила Роду": дивіться відео онлайн

Сьогодні Валентина Степова живе досить відокремлено від публічного простору — вона не веде сторінок у соціальних мережах, рідко дає інтерв'ю та з'являється на публіці. Проте її внесок в українську оперну культуру залишається неоціненним, а її голос продовжує зворушувати серця шанувальників класичної музики.