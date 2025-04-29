Про це Лавренчук розповів на своїй фейсбук-сторінці, передає Show 24. Він поділився, що підписав контракт з Jerusalem Lyric Opera & Festival, а прем'єри опери були заплановані на липень у Тель-Авіві і Єрусалимі.

Дивіться також Нова пісня Дорофєєвої витіснила росіян і очолила український чарт Apple Music

Єдиною моєю умовою була відсутність представників РФ серед виконавців. Мені вдалося залучити до постановки чудового українського контратенора Владислава Шкарупіла, який зараз живе і працює у Штутгарті,

– написав Євген Лавренчук.

Євген Лавренчук готувався до постановки кожного дня впродовж двох місяців. Разом з диригентом відбирав виконавців зі всього світу. Аж раптом організатори захотіли залучити двох виконавців, "у фейсбуці яких вказані московські прописки".

До речі! Раніше ми писали про те, де зараз оперна співачка Валентина Степова.

Євген Лавренчук розірвав контракт про постановку опери / Скриншот з фейсбуку

Євген Лавренчук розірвав контракт

Коли режисер заявив про порушення домовленостей, організатори намагалися запевнити, що у цих виконавців ізраїльські паспорти, а те, що написано на їхніх фейсбук-сторінках, "не має юридичної сили й не може бути причиною будь-яких претензій".

Моя позиція була така: може в них і ізраїльські паспорти, але публічно вони ідентифікують себе, власне, як представники країни-агресорки. Я не знайшов для себе можливості продовжити співпрацю та ініціював розірвання контракту. Контратенор Владислав Шкарупіло зробив те ж саме, за що йому уклін і шана,

– зауважив режисер.

Днями Лавренчук дізнався, що організатори запросили поставити оперу російського режисера Даниїла Дмитрієва. Євген додав, що не шкодує про своє рішення.

"Можливо, ми втрачаємо контракти, гроші та можливість працювати, але не втрачаємо гідності та не зраджуємо власним цінностям", – наголосив Лавренюк.