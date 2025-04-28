Одразу після релізу трек Fenomenal' здобув шалену популярність, а у тіктоці користувачі активно знімають під нього відео. Пісня також розташувалася на найвищих сходинках у музичних чартах, передає Show 24.

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Трек Fenomenal' очолив "Топ-100: Україна" в Apple Music, витіснивши пісню російських виконавців kizaru & ICEGERGERT – Fake ID. На третьому місці – "Мужчина" Альони Омаргелієвої.



Трек Fenomenal' очолив чарт Apple Music / Скриншот з чарту

В "Топ-50 (Україна)" у Spotify нова пісня Наді Дорофєєвої посіла третю сходинку. На жаль, українці вивели на перше та друге місце треки російських виконавців: kizaru & ICEGERGERT (Fake ID), madk1d ("Так пох*й).

Трек Fenomenal' на третьому місці в "Топ-50 (Україна) в Spotify / Скриншот з чарту

Пісня Fenomenal' також посіла перше місце в YouTube.



Пісня Fenomenal' на першому місці в YouTube / Скриншот з YouTube

Надя Дорофєєва випустила пісню Fenomenal'

Надя Дорофєєва поділилась, що пісні Fenomenal' 4 роки. Вона мала увійти в перший сольний альбом співачки, який планувався на березень 2022 року, але Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України.

Альбом так і не вийшов. Я написала всі нові пісні, а зі старих переклала тільки три – і Fenomenal' була однією з них,

– написала Дорофєєва в інстаграмі.

Артистка співала Fenomenal' на своїх концертах, а шанувальники постійно запитували, коли вийде пісня, приходили на виступи Наді з плакатами та залишали коментарі під кожним новим релізом. Співачка зауважила, що це перетворилося на флешмоб. Зрештою прем'єра треку все ж відбувалася.

Надя Дорофєєва – Fenomenal': дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва випустила пісню Fenomenal' вночі 24 квітня, а ось прем'єру dance video довелося перенести через російський обстріл. Під ворожою атакою, зокрема, опинився Київ. 25 квітня у столиці був День жалоби.