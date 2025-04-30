Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" висловилась про рекламу COOSH на своїй сторінці в інстаграмі та Threads, передає Show 24. Аліна Михайлова назвала ці фото неетичними з огляду на історію України та нинішні події війни.

До слова Український режисер відмовився ставити оперу в Ізраїлі після того, як захотіли залучити росіян

Не буду коментувати етичність фото та моральну ницість цілої команди людей, власників, яких така постановка взуття на фото ніяким чином не тригернула. Але я просто хочу нагадати, кого сьогодні в Україні ви вважаєте лідерами думок та інфлюенсерами. Чистіть свій простір від відбитих та відірваних від реальності людей,

– написала офіцерка ЗСУ.



Аліна Михайлова про рекламу COOSH / Фото з інстаграм-сторіз Аліни Михайлової

Аліна Михайлова пояснила, чому реклама COOSH є неетичною, та порадила звернутись до історії України. Вона нагадала, що диктатори й окупанти відбирали хліб в українців поколіннями, а зараз українських військовослужбовців росіяни морять голодом у полоні. Тоді як у Покровську, який щоденно під російськими обстрілами, місцеві будуть раді від простого хліба з сіллю.

"Згадайте Азовсталь та радість бійців тоді від простого підсмаженого на вогні хлібчика. Моральні. Потвори. З нульовою історичною пам'яттю. Та два світи в одній країні", – додала Аліна Михайлова.

Парамедикиня розповіла, що в її сім'ї завжди шанували хліб: крихти зі столу не викидали, сухий хліб використовували для сухарів, у домі завжди мало бути кілька свіжих хлібин. Аліна Михайлова підкреслила, що ця повага – це "біль і шрам цілої нації", який ніколи не мине.

Як відреагували в COOSH на критику

Представники бренду опублікували заяву в інстаграм-сторіз, де перепросили за недоречну рекламу й висловили жаль за те, що їхня публікація викликала негативні емоції.

Ми з глибокою повагою ставимось до хліба та всіх виробів з пшениці, розуміючи їхню цінність, особливо в нинішній час. Наша мета не була в тому, щоб знецінити або зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює у складних умовах. Зйомка мала виключно естетичну мету й жодним чином ми не хотіли образити чи зачепити чиїсь почуття,

– написали в COOSH.

Команда додала, що з'їла всі круасани після знімань, щоб не допустити марнування їжі.



Реакція COOSH / Фото з інстаграм-сторіз COOSH