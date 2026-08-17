Звезда сериала "Джинни и Джорджия" во второй раз стала мамой: фото новорожденной

Американская актриса Брианна Гови, известная по главной роли в сериале Netflix "Джинни и Джорджия", сообщила о рождении второго ребенка.

37-летняя знаменитость поделилась в инстаграме первым фото малышки.

На фото Брианна Гови позирует с младенцем, одетым в боди с цветочным принтом. Поэтому можно предположить, что актриса стала мамой девочки, однако официально пол ребенка она пока не раскрывала.

Наш мир стал еще чуть-чуть полнее,

– лаконично подписала снимок актриса.

О беременности она объявила в мае, в День матери.

Личная жизнь Брианны Гови

В июле 2021 года актриса вышла замуж за адвоката Метта Зиринга. Свадьбу пара отпраздновала в Калифорнии, а через два года у них родился первый ребенок – дочь. Актриса время от времени делится семейными моментами в соцсетях.

К слову, 37-летняя звезда "Мстителей" Элизабет Олсен впервые стала мамой – вместе с мужем Робби Арнеттом она воспитывает первенца.