37-річна знаменитість поділилася в інстаграмі першим фото малюка.

На фото Бріанна Гові позує з немовлям, одягненим у боді з квітковим принтом. Тож можна припустити, що акторка стала мамою дівчинки, однак офіційно стать дитини вона поки не розкривала.

Наш світ став ще трохи повнішим,

– лаконічно підписала кадр акторка.

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Про вагітність вона оголосила у травні, на День матері.

Особисте життя Бріанни Гові

У липні 2021 року акторка вийшла заміж за адвоката Метта Зірінга. Весілля пара зіграла в Каліфорнії, а через два роки в них народилася перша дитина – донька. Акторка час від часу показує сімейні моменти у соцмережах.

До слова, 37-річна зірка "Месників" Елізабет Олсен вперше стала мамою – разом із чоловіком Роббі Арнеттом вона виховує первістка.