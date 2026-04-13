После ареста: Бритни Спирс попала в реабилитационный центр

Американская певица Бритни Спирс попала в реабилитационный центр после того, как ее арестовали за вождение в нетрезвом состоянии в прошлом месяце.

Представитель поп-звезды рассказал журналу People, что она добровольно обратилась в реабилитационный центр.

Бритни Спирс арестовали по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в городе Вентура (штат Калифорния) 4 марта. Певицу освободили на следующий день, а ее представитель заявил, что "досадный инцидент" был "абсолютно недопустимым".

Бритни собирается принять правильные меры и придерживаться закона, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, что она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время,

– говорится в заявлении.

Представитель поп-звезды добавил, что сыновья Спирс будут проводить с ней время, и что близкие артистки "разработают давно назревший план, чтобы обеспечить ей успех и благополучие".

Бритни Спирс – одна из самых известных поп-звезд всех времен, известна по хитам Baby One More Time, Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer и Stronger.

Как пишет BBC, в течение 13 лет, до 2021 года, певица находилась под опекой, во время которой ее финансы и личную жизнь контролировал отец. По словам мужчины, это было необходимо, поскольку жизнь Бритни была "в руинах, и она переживала физические, эмоциональные, психические и финансовые трудности".

