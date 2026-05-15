Лаяла и кричала: Бритни Спирс навела переполох в ресторане Лос-Анджелеса

Американская певица Бритни Спирс озадачила поведением в одном из заведений. Артистка отдыхала в ресторане, но вроде бы напугала посетителей.

Об инциденте сообщили в издании TMZ. В среду вечером Бритни Спирс отдыхала с женщиной и мужем в таверне Blue Dog, но вдруг устроила сцену.

Как сообщили источники, певица якобы повышала голос, кричала и даже лаяла.

Один из посетителей ресторана рассказал, что Бритни Спирс прошла мимо его столика с ножом. Тот напугался, что артистка может действовать непредсказуемо и кого-то ранить.

Но другой свидетель инцидента добавил, что, возможно, Бритни просто забыла положить нож за свой столик. Также сообщили, что Бритни Спирс закурила в заведении, поэтому работникам пришлось вмешаться.

К слову, перед этим артистку заметили в магазине. Певица покупала алкогольные напитки, пишет The Daily Mail.

Что ответили в команде артистки?

Представитель Бритни Спирс впоследствии заявил, что информация в прессе очень преувеличена. Бритни наслаждалась ужином со своим ассистентом и охранником.

Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей,

– сказали в команде певицы.

Также представитель артистки уверяет, что она ни разу не подвергала никого опасности. Бритни пользовалась ножом, чтобы разрезать гамбургер. В заявлении СМИ обвиняют в том, что певицу снова пытаются изобразить как "плохого человека".

"Это должно прекратиться немедленно", – заявил представитель Спирс.

Напомним, Бритни Спирс несколько недель назад обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Певица признала себя виновной, ей назначат год условного испытательного срока.