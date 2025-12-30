Где и когда состоятся похороны легендарной французской актрисы Брижит Бардо

Французскую актрису, модель и певицу Брижит Бардо похоронят на кладбище у моря в курортном городе Сен-Тропе на Французской Ривьере. Об этом сообщили местные власти.

Похороны состоятся 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпшн в Сен-Тропе. Пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Захоронение будет частным. Однако в районе Pre des Pecheurs в старом местном квартале Ла-Понш состоится церемония чествования Брижит Бардо, куда смогут прийти поклонники и местные жители.

Женщина переехала жить в Сен-Тропе после завершения актерской карьеры. Бардо рассказывала, что нашла утешение среди животных, за права которых активно боролась, когда покинула актерство.

Она была замечательная, других слов нет. Да, нам ее очень не будет хватать,

– сказал местный житель в комментарии изданию.

Кстати, память Брижит Бардо почтил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее щедрая страсть к животным, ее лицо, которое стало Марианной – Брижит Бардо воплощала жизнь свободы. Французское существование, вселенское сияние. Она тронула нас. Мы скорбим по легенде века,

– написал он в социальной сети X.

Что известно о Брижит Бардо?