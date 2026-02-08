Умер фронтмен легендарной группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

После борьбы с раком умер главный вокалист и один из основателей американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Ему было всего 47 лет.

Об этом коллектив сообщил на своей странице в X. Певец умер в субботу, 7 февраля.

Брэд Арнольд умер мирно в окружении близких. У певца осталась жена Дженнифер Сандерфорд, с которой он состоял в браке с 2009 года.

Больше всего, он был преданным мужем Дженнифер, а его доброта, юмор и щедрость тронули каждого, кому посчастливилось знать его. Близкие будут помнить не только его талант, а теплоту, смирение, веру и глубокую любовь к семье и друзьям,

– говорится в заявлении группы 3 Doors Down.

Семья Арнольда благодарна за любовь и поддержку и просит об уважении к частной жизни в такое трудное время.

Нам будет очень не хватать его, и мы всегда будем помнить его,

– написал коллектив.

Напомним, в мае 2025 года вокалист группы 3 Doors Down объявил, что ему поставили диагноз светлоклеточной карциномы почки 4 стадии (рак почки), которая метастазировала в легкие.

Я не боюсь, я действительно искренне этого совсем не боюсь. Я бы очень хотел, чтобы вы молились за меня при каждой возможности,

– сказал Брэд, пишет BBC.

Что известно о группе 3 Doors Down?