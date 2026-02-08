Умер фронтмен легендарной группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
- Главный вокалист 3 Doors Down, Брэд Арнольд, умер в возрасте 47 лет после борьбы с раком.
- Арнольду установили диагноз рак почки 4 стадии в 2025 году, и он мирно ушел из жизни в кругу близких.
После борьбы с раком умер главный вокалист и один из основателей американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Ему было всего 47 лет.
Об этом коллектив сообщил на своей странице в X. Певец умер в субботу, 7 февраля.
Брэд Арнольд умер мирно в окружении близких. У певца осталась жена Дженнифер Сандерфорд, с которой он состоял в браке с 2009 года.
Больше всего, он был преданным мужем Дженнифер, а его доброта, юмор и щедрость тронули каждого, кому посчастливилось знать его. Близкие будут помнить не только его талант, а теплоту, смирение, веру и глубокую любовь к семье и друзьям,
– говорится в заявлении группы 3 Doors Down.
Семья Арнольда благодарна за любовь и поддержку и просит об уважении к частной жизни в такое трудное время.
Нам будет очень не хватать его, и мы всегда будем помнить его,
– написал коллектив.
Напомним, в мае 2025 года вокалист группы 3 Doors Down объявил, что ему поставили диагноз светлоклеточной карциномы почки 4 стадии (рак почки), которая метастазировала в легкие.
Я не боюсь, я действительно искренне этого совсем не боюсь. Я бы очень хотел, чтобы вы молились за меня при каждой возможности,
– сказал Брэд, пишет BBC.
Что известно о группе 3 Doors Down?
Группа 3 Doors Down была сформирована в Миссисипи в 1996 году. Она наиболее известна по таким песням: Kryptonite, Here Without You, When I'm Gone и Loser.
Хит Kryptonite Брэд Арнольд написал на уроке математики, когда ему было 15 лет.
В течение 2000-2010-х годов песни группы регулярно звучали на радио. Артисты трижды выигрывали Billboard Music Awards. Свой дебютный альбом The Better Life коллектив выпустил в 2000 году.
3 Doors Down выступал на инаугурации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, а также на первой инаугурации Дональда Трампа, из-за чего фанаты раскритиковали музыкантов.