Как сейчас выглядит Брюс Уиллис: появилось фото тяжелобольного актера на свадьбе дочери

На свадьбе Таллулы Уиллис и музыканта Джастина Эйси появился ее отец, легендарный Брюс Уиллис. Само собой разумеется, что появление актера на публике взволновало пользователей сети и привлекло внимание к состоянию звезды.

Редкое фото 71-летнего актера опубликовал Vogue, который и сообщил о появлении звездного гостя на церемонии. Издание эксклюзивно поделилось снимками со свадьбы дочери Брюса Уиллиса, которая сопроводила их трогательными комментариями.

Нежный момент с моим папой и Джастином в начале свадебного уик-энда,

– прокомментировала трогательный снимок Таллула.



Брюс Уиллис на свадьбе дочери Таллулы с Джастином Эйси / Фото Elias Tahan, Vogue

Судя по серии фото, актер поздравил молодоженов перед церемонией, но не присутствовал на праздновании после нее.

Свадьба Таллулы Уиллис и Джастина Эйси состоялась 8 августа 2026 года во дворе дома семьи невесты в Хейли, штат Айдахо. Как известно, сейчас Брюс Уиллис борется с деменцией. Впрочем, он смог разделить этот особенный для дочери день вместе с Деми Мур и дочерьми Румер и Скаут.

Что известно о состоянии Брюса Уиллиса

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис больше не может говорить и ходить. Сначала ему поставили диагноз афазия, а впоследствии болезнь переросла в фронтотемпоральную деменцию, которая постепенно влияет на речь, движения и поведение.

По данным СМИ, сейчас актер нуждается в постоянном уходе, не может вести диалоги, передвигаться без посторонней помощи и даже не помнит свою актерскую карьеру. Родные стараются окружить голливудскую звезду заботой и вниманием, проводят с ним как можно больше времени.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выбрала для торжества эксклюзивный кутюрный наряд от Balenciaga, разработанный креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли и мамой невесты Деми Мур. На создание платья ушло 712 часов кропотливой работы.