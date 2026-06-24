Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц трогательно поздравили друг друга с годовщиной помолвки

Сын известной супружеской пары Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин и американская актриса Никола Пельтц отмечают шестую годовщину помолвки. По случаю этой важной даты влюбленные обменялись публичными признаниями в любви.

На своей странице в социальных сетях Бруклин Бекхэм опубликовал совместное романтическое фото с женой. В посте он отметил, что очень счастлив иметь такую семью, ведь Никола наполняет каждый его день яркими эмоциями и радостью.

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Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов всегда отличался своей романтичной натурой.

Шесть лет назад я попросил свою лучшую подругу выйти за меня замуж. Ты моя девушка, моя прекрасная жена и всё моё сердце. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, Никола,

– отметил Бруклин.

Он также добавил, что каждый день рядом с любимой кажется ему лучшим приключением и он не может дождаться, чтобы мечтать и оставаться молодыми душой вместе вечно.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / фото из Instagram

Американская актриса не заставила себя долго ждать с ответом на поздравление мужа. В комментариях Никола ответила взаимностью, подчеркнув, что Бруклин – её опора и главная поддержка в жизни.

Ты – мой мир, моя опора и моя родственная душа. Я люблю тебя в миллион раз сильнее с каждым днём и обожаю быть твоей женой,

– ответила актриса.

Ответ Николы Пельтц / скриншот из Instagram

Что известно об отношениях Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц?

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться в 2019 году. Уже в конце июня 2020 года пара официально объявила о своей помолвке.

Пышную свадьбу влюбленные отпраздновали весной 2022 года. Роскошная церемония бракосочетания состоялась в семейном поместье Пельтцев, расположенном в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Напомним, что на фоне конфликта с Бруклином Виктория Бекхэм откровенно высказалась о воспитании детей.

