Накануне концертов в Киеве: "Бумбокс" презентовал долгожданный мини-альбом "Живой"

Сегодня, 14 мая, группа "Бумбокс" выпустила EP (мини-альбом) "Живой". Это первая работа коллектива после релиза в 2019 году двойного альбома "Тайный Код: Рубикон".

Формат EP не новый для "Бумбокса". В 2007 году музыканты презентовали макси-сингл "Тримай", в 2015-м – "Люди", а в 2017-м – "Голый король", передает 24 Канал.

В EP "Живой" вошли пять песен: "Правда", "Фиртка", "Испорченная фея", "Оставайся" и "Живой". Группа "Бумбокс" начала работать над материалом, который стал основой мини-альбома, еще в 2021 году.

Музыканты записывали EP "Живой" в трех странах: "Правда", "Испорченная фея" и "Оставайся" – в Украине, в Киеве и Вышгороде на студиях 7Lamps и Danov Music, "Фиртка" – на студии Trixx в Берлине, а "Живой" создали за два дня в Шотландии, в Глазго, на Gorbals Sound Recording Studio.

Композиция "Правда" создана в сотрудничестве с Сергеем Жаданом. Песня "Живой" написана зимой 2024 года, как и весь мини-альбом, посвящается собратьям и сестрам.

"Правда" – один из немногих примеров сотрудничества с другими авторами. Песня родилась прежде всего как мелодия к стихотворению Сергея Жадана и, как результат, – видео из общего опыта и взаимного уважения и восхищения работой волонтеров-медиков, в частности батальона "Госпитальеры",

– сказал Андрей Хлывнюк.

Стас Гуренко снял клипы на четыре из пяти песен EP "Живой": "Правда", "Фиртка", "Живой" и "Оставайся". Обложку к макси-синглу создавали иллюстраторы Наталья Харенко и Якима, с которыми "Бумбокс" начал сотрудничать в апреле 2025 года. Именно они ответственны за последние визуалы коллектива.

Когда состоятся концерты "Бумбокс" в Киеве?

Напомним, 16 и 17 мая группа "Бумбокс" впервые с начала полномасштабного вторжения сыграет сольные концерты в Киеве. Музыканты презентуют EP "Живой".

Коллектив выступит на территории ТРЦ Blockbuster Mall. На 16 мая остались только благотворительные билеты, а на 17 мая доступны билеты всех категорий. Их можно купить по ссылке.

На втором концерте будут приглашены гости: Саша Чемеров, Domiy, Женя Галич, FROLOVA.

Важно! На концерты группы "Бумбокс" доступны две категории благотворительных билетов:

Бэкстейдж за донат – возможность попасть на специально обустроенный балкон по обе стороны сцены. Благотворительный взнос за два билета составляет 50 тысяч гривен .

Терраса за донат – место на террасе Blockbuster Mall. Благотворительный взнос за столик на четыре человека – 50 тысяч гривен: 5 тысяч – это депозит на Food Hall ТРЦ, а 45 тысяч будет направлено на благотворительность.

Все средства пойдут в Фонд Андрея Хлывнюка, чтобы закупить необходимое оборудование для Сил обороны Украины. Заполнить форму можно по ссылке.