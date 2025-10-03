Легендарная украинская группа БУМБОКС анонсировала первый за последние четыре года сольный концерт в Украине. Музыканты выступят в Киеве 16 мая.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм БУМБОКСА. Продажа билетов уже стартовала.

Концерт группы БУМБОКС состоится на территории столичного ТРЦ Blockbuster Mall. Музыканты презентуют новый мини-альбом "Живой". Это выступление – "закрытие давнего долга" коллектива перед слушателями.

Этот концерт для нас особенный. Мы впервые исполним песни из нового EP "Живой". Не менее важно, что на этот концерт будут действительны билеты за 2022 год, приобретенные фанатами на концерты БУМБОКС в киевском Дворце спорта 8 и 9 апреля. Мы наконец сможем сказать "спасибо" людям за то, что они столько ждали,

– отметили музыканты.

БУМБОКС также будет собирать средства в Фонд Андрея Хлывнюка, чтобы закупить четыре комплекса БПЛА "СИЧ" для подразделения 212 TEAM, 426 батальона беспилотных систем и сводной бригады "Хищник".

Для людей с инвалидностью вход бесплатный.

Группа БУМБОКС выступит в Киеве 16 мая / Афиша концерта

Безопасность посетителей и быстрая эвакуации во время воздушной тревоги – приоритет организаторов. На локации расположено самое большое бомбоубежище страны, которое сертифицировано ГСЧС и вмещает до 25 тысяч человек.

Кстати! Вчера Андрей Хлывнюк сообщил, что 10 октября состоится премьера новой песни БУМБОКС "Живой", также выйдет клип на нее. Видеообращение музыканта опубликовали в инстаграме группы.

