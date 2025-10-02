Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Бумбокса". Хлывнюк записал видеообращение.

Андрей Хлывнюк сообщил, что уже 8 октября состоится премьера фильма о том, как группа "Бумбокс" работала на студии над новой песней "Живой". Сам трек и клип на него выйдет через два дня – 10 октября.

Спасибо вам за ваше внимание. Это "Бумбокс", пригород Николаева, 2025 год. Всем привет и победы,

– сказал музыкант в конце обращения.

В комментариях под заметкой украинцы пишут, что с нетерпением ждут премьеру от коллектива:

"Очень жду видео и песню".

"Ждем тур по Украине, мирной стране свободных людей".

"Класс, с нетерпением ждем".

"Спасибо вам за защиту! Жду премьеру!"

Заметим! 18 июля группа "Бумбокс" выступила на Atlas Festival, где музыканты и запремьерили новую песню "Живой". Правда, первый концерт коллектива в Украине в 2025 году прервала воздушная тревога. После отбоя он продолжился. Команда фестиваля поделилась фотографиями с выступления "Бумбокса" в инстаграме.

Коротко о группе "Бумбокс"