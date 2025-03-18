Сообщает Show 24 со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Так, согласно приказу Минкультуры от 11 марта официальный статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период получили ООО БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и ООО "Музы для масс", которые представляют соответствующие музыкальные коллективы. Это означает, что музыканты и другие сотрудники этих организаций имеют "бронь" от мобилизации.

Ранее подобный статус был предоставлен нескольким украинским телеканалам, включая "1+1", "Интер", ICTV и другие.

Заметим, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и "Бумбокс" активно помогают ВСУ своими благотворительными концертами. В частности, сейчас "Бумбокс" проводит зарубежный "Дронотур" в Германии. Средства от концертов направляются в Благотворительный фонд Андрея Хлывнюка для закупки БПЛА, оборудования для Мобильных Огневых Групп, генераторов и средств связи для Сил Обороны. Между тем группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ недавно анонсировала North America Tour 2025 по городам США и Канады, запланированный на октябрь 2025 года. Большую часть собранных средств планируют направить на закупку FPV-дронов для украинских защитников. Сейчас коллектив проводит благотворительный тур "Сильные сердца" в Украине.

Напомним, недавно Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных. Теперь процесс бронирования работников полностью переведен в электронный формат через портал Дія.

Для получения статуса критически важного предприятие должно соответствовать по крайней мере трем из следующих критериев: годовая уплата налогов и сборов от 1,5 миллиона евро; ежегодные валютные поступления не менее 32 миллионов евро; подтвержденное стратегическое значение или выполнения мобилизационных задач; отсутствие задолженности перед бюджетом; штат не менее 250 работников и средняя заработная плата не ниже средней по области.

Важно учесть, что бронированию подлежит не более 50% военнообязанных работников предприятия. При увеличении количества таких сотрудников, лимит в 50% рассчитывается на день подачи списков.