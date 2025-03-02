Как происходит бронирование от мобилизации и что следует знать руководителям компаний – рассказывает 24 Канал.

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Что изменилось в бронировании от мобилизации

Согласно решению Кабинета министров, компании, которые еще не подтвердили повторную критичность и не забронировали своих работников снова, имеют возможность сделать это до 31 марта.

Подача заявления на бронирование работников теперь возможно исключительно через портал Дия: руководителям компаний больше не нужно оформлять бумажные приказы. Если работник уже забронирован, перед подачей новой заявки необходимо отменить предыдущее бронирование.

Стоит отметить, что статус критического может получить компания, которая соответствует как минимум трем из требований:

уплата налогов и сборов от 1,5 миллиона евро в год;

валютные поступления 32 миллиона евро в год;

стратегическое значение или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

не менее 250 работников;

средняя заработная плата не ниже средней по области.

Важно! Бронированию подлежит не более 50% военнообязанных работников предприятия. Если количество таких работников увеличивается, лимит в 50% рассчитывается на день подачи списков.

В то же время постановление Кабмина определяет категории предприятий, для которых нет ограничений по количеству забронированных военнообязанных работников. Сюда входят, в частности, отдельные предприятия топливно-энергетического комплекса (их перечень утверждает Минэнерго), исполнители проектов международной технической помощи, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.