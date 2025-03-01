Военное положение продлено до 9 мая. Поэтому мобилизация в 2025 году продолжается, в марте некоторые процессы будут происходить по-новому. Об этом читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Кого не мобилизуют в 2025 году: подробный перечень категорий по новым правилам

Вводятся электронные направления на ВВК

С 1 марта согласно приказу Министерства обороны Украины меняется порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных и призывников. Теперь направления на медицинский осмотр будут предоставляться только в электронном формате. Вся документация, связанная с ВВК, также будет оцифрована.

Направить гражданина на медосмотр смогут только руководители ТЦК и СП, что должно подтверждаться их соответствующим решением. Также это могут сделать начальники центров рекрутинга ВСУ.

Лиц с инвалидностью направлять на ВВК не будут, однако получить заключение комиссии такие граждане могут по собственному желанию.

Актуализация данных через приложение "Резерв+"

Обновлять информацию о месте жительства, контактный номер телефона и другую информацию все еще можно через приложение "Резерв+". Этот способ является самым быстрым и простым. Если военнообязанный будет обновлять данные в приложении, ему автоматически не пришлют направление на ВВК, но могут предоставить его позже.

Определение критичности предприятий

С нового месяца изменились критерии для определения критически важных предприятий, поэтому некоторые организации, которые имели такой статус, могут его лишиться.

Среди требований есть:

уплата налогов и сборов в размере не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

обязательные поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;

стратегическое значение предприятия для государства или выполнения мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников – не менее 250 человек;

средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.

Руководители предприятий, которые соответствуют критериям, могут подать заявку на определение его критически важным через приложение "Дія". Центральный органом исполнительной власти или областная военная администрация могут проверять организации на соответствие определенным критериям.

Компания может потерять такой статус и следующие шесть месяцев не будет иметь права на повторную подачу документов для получения бронирования.

Для подачи заявки предприятия должны определить профильное министерство, подготовить пакет документов, подать их и дождаться решения, которое предоставляется в срок до 10 рабочих дней.

Правила бронирования в марте 2025 года

Отсрочки от призыва, которые были предоставлены военнообязанным до 1 декабря 2024 года, действовали до 28 февраля 2025 года. Граждане, которые получили бронирование в этот период, после 31 марта могут его потерять. Мужчина может податься на перебронирование еще на год, или же ему отменят отсрочку.

Оформляет бронирование от мобилизации руководитель в приложении "Дія". Он может внести работника, если человек получает зарплату более 20 тысяч гривен.

100% бронирование от мобилизации имеют медицинские работники государственных и коммунальных медучреждений. Также отсрочка точно предоставляется военнообязанным работникам:

Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

предприятий энергетического, ядерного, угольного, нефтегазового комплексов;

предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые имеют контракты с ВСУ;

строителям фортификаций;

полицейским;

производителям оружия, дронов, военных товаров.

Кого могут мобилизовать в марте 2025 года

Как и раньше, мобилизовать в армию во время военного положения могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют отсрочки и признаны годными к службе. С 18 лет могут призвать ребят, которые имеют опыт службы в армии, или проходили военную кафедру в вузе.

Люди, которых исключили с воинского учета, теперь также подлежат мобилизации. Речь идет о тех, кого ВВК снова признала годными и тех, кто имел статус "ограниченно годный". До 5 июня включительно те граждане, которые имеют такой статус, должны пройти ВВК.



Мужчины старше 50 лет могут быть призваны в армию на должности водов, логистов, тыловиков и тому подобное.