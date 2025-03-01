Воєнний стан продовжено до 9 травня. Відтак мобілізація у 2025 році продовжується, у березні деякі процеси відбуватимуться по-новому. Про це читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Запроваджуються електронні направлення на ВЛК

З 1 березня згідно з наказом Міністерства оборони України змінюється порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних і призовників. Тепер направлення на медичний огляд будуть надаватися лише в електронному форматі. Вся документація, пов'язана з ВЛК, також буде цифровізована.

Направити громадянина на медогляд зможуть лише керівники ТЦК і СП, що має підтверджуватися їхнім відповідним рішенням. Також це можуть зробити начальники центрів рекрутингу ЗСУ.

Осіб з інвалідністю направляти на ВЛК не будуть, однак отримати висновок комісії такі громадяни можуть за власним бажанням.

Актуалізація даних через застосунок "Резерв+"

Оновлювати інформацію про місце проживання, контактний номер телефону та іншу інформацію все ще можна через додаток "Резерв+". Цей спосіб є найшвидшим і найпростішим. Якщо військовозобов'язаний оновлюватиме дані в застосунку, йому автоматично не надішлють направлення на ВЛК, але можуть надати його пізніше.

Визначення критичності підприємств

З нового місяця змінилися критерії для визначення критично важливих підприємств, тому деякі організації, які мали такий статус, можуть його позбутися.

Серед вимог є:

сплата податків і зборів у розмірі не менше 1,5 мільйона євро за звітний рік;

обов'язкові надходження в іноземній валюті – від 32 мільйонів євро на рік;

стратегічне значення підприємства для держави або виконання мобілізаційних завдань;

відсутність заборгованості перед бюджетом;

кількість працівників – не менше 250 осіб;

середня зарплата – не нижча за середню в регіоні за попередній квартал.

Керівники підприємств, які відповідають критеріям, можуть подати заявку на визначення його критично важливим через застосунок "Дія". Центральний органом виконавчої влади або обласна військова адміністрація можуть перевіряти організації на відповідність визначеним критеріям.

Компанія може втратити такий статус і наступні шість місяців не матиме права на повторне подання документів для отримання бронювання.

Для подання заявки підприєства мають визначити профільне міністерство, підготувати пакет документів, подати їх та дочекатися рішення, яке надається в термін до 10 робочих днів.

Правила бронювання у березні 2025

Відстрочки від призову, які були надані військовозобов’язаним до 1 грудня 2024 року, діяли до 28 лютого 2025 року. Громадяни, які отримали бронювання в цей період, після 31 березня можуть його втратити. Чоловік може податися на перебронювання ще на рік, або ж йому скасують відстрочку.

Оформляє бронювання від мобілізації керівник у застосунку "Дія". Він може внести працівника, якщо людина отримує зарплату понад 20 тисяч гривень.

100% бронювання від мобілізації мають медичні працівники державних і комунальних медзакладів. Також відстрочка точно надається військовозобов'язаним працівникам:

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Державної служби надзвичайних ситуацій;

підприємств енергетичного, ядерного, вугільного, нафтогазового комплексів;

підприємств оборонно-промислового комплексу, які мають контракти з ЗСУ;

будівельникам фортифікацій;

поліцейським;

виробникам зброї, дронів, військових товарів.

Кого можуть мобілізувати у березні 2025 року

Як і раніше, мобілізувати до війська під час воєнного стану можуть чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають відстрочки та визнані придатними до служби. З 18 років можуть призвати хлопців, які мають досвід служби у війську, або проходили військову кафедру у виші.

Люди, яких виключили з військового обліку, тепер також підлягають мобілізації. Йдеться про тих, кого ВЛК знову визнала придатними та тих, хто мав статус "обмежено придатний". До 5 червня включно ті громадяни, які мають такий статус, повинні пройти ВЛК.



Чоловіки старше 50 років можуть бути призвані до армії на посади водів, логістів, тиловиків тощо.