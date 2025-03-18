Повідомляє Show 24 з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Так, згідно з наказом Мінкультури від 11 березня офіційний статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період отримали ТОВ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та ТОВ "Музи для мас", які представляють відповідні музичні колективи. Це означає, що музиканти та інші співробітники цих організацій мають "бронь" від мобілізації.

Раніше подібний статус був наданий кільком українським телеканалам, включаючи "1+1", "Інтер", ICTV та інші.

Зауважимо, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і "Бумбокс" активно допомагають ЗСУ своїми благодійними концертами. Зокрема, зараз "Бумбокс" проводить закордонний "Дронотур" у Німеччині. Кошти від концертів спрямовуються до Благодійного фонду Андрія Хливнюка для закупівлі БПЛА, обладнання для Мобільних Вогневих Груп, генераторів та засобів зв'язку для Сил Оборони. Тим часом гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ нещодавно анонсував North America Tour 2025 містами США та Канади, запланований на жовтень 2025 року. Більшу частину зібраних коштів планують спрямувати на закупівлю FPV-дронів для українських захисників. Наразі колектив проводить благодійний тур "Сильні серця" в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Тепер процес бронювання працівників повністю переведено в електронний формат через портал Дія.

Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати принаймні трьом з наступних критеріїв: річна сплата податків і зборів від 1,5 мільйона євро; щорічні валютні надходження не менше 32 мільйонів євро; підтверджене стратегічне значення або виконання мобілізаційних завдань; відсутність заборгованості перед бюджетом; штат не менше 250 працівників та середня заробітна плата не нижче середньої по області.

Важливо врахувати, що бронюванню підлягає не більше 50% військовозобов'язаних працівників підприємства. При збільшенні кількості таких співробітників, ліміт у 50% розраховується на день подання списків.