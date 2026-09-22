Там поженились Джей Ло, Аффлек, Уиллис и Деми Мур: бывшая жена Ступки показала, где вышла замуж
На выходных бывшая супруга Дмитрия Ступки Полина Логунова сообщила, что вышла замуж. При этом она не стала делиться подробностями своей свадьбы.
Теперь же Логунова раскрыла подробности. В своем инстаграме блогерша показала, где и как прошла ее свадебная церемония.
Полина Логунова вышла замуж в Лас-Вегасе. Для церемонии она с любимым выбрала A Little White Wedding Chapel – известную часовню, расположенную в Лас-Вегасе, штат Невада. Ее открыли еще в 1954 году, а сегодня она известна как место многочисленных экспресс-свадеб, в частности среди знаменитостей. В разные годы здесь вступали в брак многие знаменитости, среди которых Брюс Уиллис и Деми Мур, Майкл Джордан и Хуанита Ваной, Бритни Спирс, а также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
Поженились в Лас-Вегасе. В месте, где легенды говорили: "Я согласен"… В том, чтобы стать маленькой частью этой истории, было что-то невероятно красивое. Не потому, что это была самая грандиозная свадьба. Не потому, что она была самой традиционной. А потому, что она была нашей,
– написала блогерша и показала кадры с любимым.
Полина Логунова с женихом: смотрите видео онлайн
Напомним, ранее мы рассказывали, как сложилась жизнь Дмитрия Ступки после развода с Полиной Логуновой и где он находится сейчас.