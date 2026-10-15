"Нам тебя очень не хватает": бывшая жена Нелипы тронула своими словами в день его 50-летия

15 октября украинскому актеру и телеведущему Максиму Нелипе могло бы исполниться 50 лет. Однако он не дожил до этого юбилея.

В мае 2025 года Максим Нелипа погиб на фронте. В день его рождения бывшая жена Тома Нелипа посвятила ему пост в инстаграме.

Она поделилась теплыми словами в память о Максиме и опубликовала его архивное фото.

Сегодня (15 октября, – 24 Канал) тебе должно было исполниться 50 лет… Ты навсегда останешься для нас самым светлым, самым веселым, самым умным, самым талантливым и самым добрым! Хочется верить, что тебе там хорошо и уже не так больно… Наши с тобой дети – это продолжение тебя! Нам тебя очень не хватает,

– написала Тома.

Максим Нелипа / Фото из инстаграма его бывшей жены

Напомним, Максим Нелипа и Тамара развелись еще в 2020 году, однако тогда не рассказывали об этом публично. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения и продолжали общаться ради детей – сына Артема и дочери Маши.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим вступил в ряды ВСУ, а Тамара вместе с детьми уехала в Израиль.

Ранее друзья и коллеги Макса Нелипы поделились воспоминаниями о нем.