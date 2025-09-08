Только недавно весь интернет обсуждал откровенное интервью военного и звезды "Лиги смеха" Виктора Розового, где он рассказал подробности личной жизни. Теперь его бывшая жена Ольга Мерзликина дала ответ.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Мерзликиной.

Женщина прокомментировала громкое интервью экс-супруга, которое тот накануне дал журналистке Рамине Эсхакзай. По словам Ольги, наблюдать за этим было непросто не только ей, но и близким и общим друзьям пары.

13 совместных лет, которые я хотела оставить себе и на совести Виктора, подписав соглашение об отсутствии претензий друг к другу, привели к откровенно циничному выпаду в мою сторону. Я понимала, почему я его подписывала – я хотела избежать этой всей грязи. Но даже тогда не представляла, насколько токсичным и болезненным он может быть. Терпеть откровенную клевету в свой адрес – больно,

– написала Мерзликина.

Она добавила, что до недавнего времени сознательно никак не реагировала на все упреки в ее адрес в соцсетях.

Ольга решила дать исчерпывающий ответ на это на "достойной площадке". Девушка также пошла на интервью – она пообщалась с Машей Ефросининой.

Мы ждали этого момента и он настал. Я взяла интервью у бывшей жены Виктора Розового. Ждите, теперь будет трудно и вам,

– заинтриговала Мария и показала видео с Ольгой.

Мерзликина, в свою очередь, отметила, что имеет отличное настроение после интервью и чувствует облегчение.

