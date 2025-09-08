Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Мерзликиной.
Женщина прокомментировала громкое интервью экс-супруга, которое тот накануне дал журналистке Рамине Эсхакзай. По словам Ольги, наблюдать за этим было непросто не только ей, но и близким и общим друзьям пары.
13 совместных лет, которые я хотела оставить себе и на совести Виктора, подписав соглашение об отсутствии претензий друг к другу, привели к откровенно циничному выпаду в мою сторону. Я понимала, почему я его подписывала – я хотела избежать этой всей грязи. Но даже тогда не представляла, насколько токсичным и болезненным он может быть. Терпеть откровенную клевету в свой адрес – больно,
– написала Мерзликина.
Она добавила, что до недавнего времени сознательно никак не реагировала на все упреки в ее адрес в соцсетях.
Ольга решила дать исчерпывающий ответ на это на "достойной площадке". Девушка также пошла на интервью – она пообщалась с Машей Ефросининой.
Мы ждали этого момента и он настал. Я взяла интервью у бывшей жены Виктора Розового. Ждите, теперь будет трудно и вам,
– заинтриговала Мария и показала видео с Ольгой.
Мерзликина, в свою очередь, отметила, что имеет отличное настроение после интервью и чувствует облегчение.
Что известно о скандальном интервью Виктора Розового?
- 20 августа на ютуб-канале журналистки Рамины Эсхакзай появилось интервью с Виктором Розовым. В разговоре он рассказал о детстве, отношениях с матерью, военной службе. Но наибольший резонанс вызвала часть, где мужчина поделился деталями своих отношений с Ольгой Мерзликиной, в частности – слишком личными подробностями интимной жизни.
- Ольга позже заявила, что в этом интервью Виктор показал свое "истинное лицо".
- Впоследствии сам Розовый попросил удалить видео с канала Рамины, признав, что был слишком откровенным и пожалел о своих словах. Несмотря на это, немало людей успели посмотреть интервью, а вырезанные фрагменты до сих пор есть в сети.
- Само же интервью без слишком интимных подробностей перезалили на канал интервьюера.