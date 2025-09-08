Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Мерзлікіної.
Жінка прокоментувала гучне інтерв'ю ексчоловіка, яке той напередодні дав журналістці Раміні Есхакзай. За словами Ольги, спостерігати за цим було непросто не лише їй, а й близьким та спільним друзям пари.
13 спільних років, які я хотіла залишити собі та на совісті Віктора, підписавши угоду про відсутність претензій один до одного, привели до відверто цинічного випаду у мій бік. Я розуміла, чому я її підписувала – я хотіла уникнути цього всього бруду. Але навіть тоді не уявляла, наскільки токсичним та болісним він може бути. Терпіти відверті наклепи на свою адресу – боляче,
– написала Мерзлікіна.
Вона додала, що донедавна свідомо ніяк не реагувала на всі закиди в її адресу в соцмережах.
Ольга вирішила дати вичерпну відповідь на це на "гідному майданчику". Дівчина також пішла на інтерв'ю – вона поспілкувалася з Машею Єфросиніною.
Ми чекали цього моменту і він настав. Я взяла інтерв'ю в колишньої дружини Віктора Розового. Чекайте, тепер буде важко і вам,
– заінтригувала Марія і показала відео з Ольгою.
Мерзлікіна, своєю чергою, зазначила, що має чудовий настрій після інтерв'ю і відчуває полегшення.
Що відомо про скандальне інтерв'ю Віктора Розового?
20 серпня на ютуб-каналі журналістки Раміни Есхакзай з'явилося інтерв'ю з Віктором Розовим. У розмові він розповів про дитинство, стосунки з матір'ю, військову службу. Та найбільший резонанс викликала частина, де чоловік поділився деталями своїх стосунків з Ольгою Мерзлікіною, зокрема – надто особистими подробицями інтимного життя.
Ольга пізніше заявила, що в цьому інтерв'ю Віктор показав своє "справжнє обличчя".
Згодом сам Розовий попросив видалити відео з каналу Раміни, визнавши, що був надто відвертим і пожалкував про свої слова. Попри це, чимало людей встигли переглянути інтерв'ю, а вирізані фрагменти досі є в мережі. Саме ж інтерв'ю без надто інтимних подробиць перезалили на канал інтерв'юерки.