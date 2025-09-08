Лише нещодавно весь інтернет обговорював відверте інтерв'ю військового та зірки "Ліги сміху" Віктора Розового, де він розповів подробиці особистого життя. Тепер його колишня дружина Ольга Мерзлікіна дала відповідь.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Мерзлікіної.

Жінка прокоментувала гучне інтерв'ю ексчоловіка, яке той напередодні дав журналістці Раміні Есхакзай. За словами Ольги, спостерігати за цим було непросто не лише їй, а й близьким і спільним друзям пари.

13 спільних років, які я хотіла залишити собі та на совісті Віктора, підписавши угоду про відсутність претензій один до одного, привели до відверто цинічного випаду у мій бік. Я розуміла, чому я її підписувала, – я хотіла уникнути цього всього бруду. Але навіть тоді не уявляла, наскільки токсичним і болісним він може бути. Терпіти відверті наклепи на свою адресу – боляче,

– написала Мерзлікіна.

Вона додала, що донедавна свідомо ніяк не реагувала на всі закиди в її адресу в соцмережах.

Ольга вирішила дати вичерпну відповідь на це на "гідному майданчику". Дівчина також пішла на інтерв'ю – вона поспілкувалася з Машею Єфросиніною.

Ми чекали цього моменту, і він настав. Я взяла інтерв'ю в колишньої дружини Віктора Розового. Чекайте, тепер буде важко і вам,

– заінтригувала Марія та показала відео з Ольгою.

Мерзлікіна, своєю чергою, зазначила, що має чудовий настрій після інтерв'ю та відчуває полегшення.

Що відомо про скандальне інтерв'ю Віктора Розового?