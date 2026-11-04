Когда-то они были лучшими подругами: звездные дружбы, закончившиеся скандалами

Звездные тандемы нередко кажутся нерушимыми, однако публичность и взаимные претензии способны разрушить даже многолетние отношения. 24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, чьи дружеские отношения не выдержали испытания временем.

Звездные тандемы нередко кажутся нерушимыми, однако публичность и взаимные претензии способны разрушить даже многолетние отношения. 24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, чьи дружеские отношения не выдержали испытания временем.

Наталья Денисенко и Елена Светлицкая

Актрисы познакомились еще во время учебы в институте, после чего их дружба длилась почти 18 лет. Звезды не только поддерживали друг друга на кастингах и снимались вместе, но и породнились: Наталька стала крестной матерью дочери Елены.

Однако в начале 2026 года поклонники обратили внимание, что Светлицкая не появилась на дне рождения Денисенко, а совместные фотографии исчезли из соцсетей. Вскоре Наталька подтвердила окончательный разрыв в разговоре с журналисткой "Люкс FM".



Наталья Денисенко и Елена Светлицкая / Открытые источники

Действительно, мы не общаемся. После всего, что я получила от нее, я не буду с ней общаться так близко. Сейчас у меня вообще нет желания вступать в контакт. На мой взгляд, это ревность и зависть,

– Наталька Денисенко, актриса.

Свитлицкая, со своей стороны, отмечала, что прекращение контактов было ее взвешенным решением после определенных действий со стороны подруги, о которых она не желает рассказывать публично. На данный момент подруги полностью прервали всякую связь.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

История певицы и ведущей демонстрирует противоположный сценарий: их отношения начинались с взаимной неприязни и профессионального недоверия. Однако впоследствии звезды сблизились, откровенно обсудили старые претензии и создали популярное YouTube-шоу "Взрослые девочки".

Оля Полякова и Мария Ефросинина / Фото из инстаграма polyakovamusic

Их тандем годами демонстрировал пример женского единства, однако в 2026 году по сети прокатилась новая волна напряжения. Причиной разговоров о охлаждении отношений между ними стали резонансные высказывания мужа певицы Вадима Буряковского в адрес ведущей.

Ситуация обострилась, когда Ефросинина раскритиковала новую композицию Поляковой, после чего Оля отписалась от Маши в инстаграме. Несмотря на то, что совместное шоу приостановили, а публичные взаимодействия свели к минимуму, знаменитости воздерживаются от прямых враждебных обвинений.

Настя Каменских и Анна Андрийчук

Певица Настя Каменских и дизайнер Анна Андрийчук долгое время считались неразлучными подругами. Они вместе путешествовали, отмечали важные семейные события и появлялись в реалити-проектах. Однако в 2022 году между близкими людьми наступила внезапная тишина.

Девушки отписались друг от друга в социальных сетях и перестали упоминать о прежней близости. Ни Настя, ни Анна ни разу не прокомментировали причину прекращения общения, предпочтя полное молчание публичным разборкам.

Настя Каменских и Анна Андрийчук / Открытые источники

Ольга Фреймут и Сергей Притула

Сергей Притула и Ольга Фреймут вместе работали на "Новом канале", в частности вели утреннее шоу "Подъем". Однако их отношения испортились после того, как в 2013 году телеведущая перешла на 1+1. Притула утверждал, что перед этим спрашивал коллегу о ее планах, но она заверила его, что останется на канале. Впоследствии шоумен узнал, что Фреймут уже договорилась о переходе. Сергей воспринял это как предательство и признавался, что не мог простить Ольгу в течение пяти лет.

В 2018 году они встретились в ее программе "Оля", где Притула открыто вспомнил эту ситуацию и заявил: "Ты предала меня, Фреймут. Ты вонзила мне в сердце кол". Телеведущая извинилась за случившееся. Так бывшие коллеги наконец публично переработали давнюю обиду.

Ольга Фреймут и Сергей Притула / Фото из инстаграма freimutolia