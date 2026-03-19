Чака Норриса забрала скорая на Гавайях: в каком состоянии актер
- Чак Норрис был неожиданно госпитализирован на Гавайях из-за неотложной медицинской ситуации.
- Сейчас актер находится в хорошем состоянии, причина госпитализации – неизвестна.
Американский актер Чак Норрис был неожиданно госпитализирован 19 марта. Это произошло во время его пребывания на Гавайях.
Об этом пишет Tmz.
Интересно Шлю вам пожелания мира и спокойствия, – Роберт Де Ниро обратился к украинцам
В каком состоянии Чак Норрис сейчас?
Осведомленные источники сообщили журналистам, что 18 – 19 марта на острове Кауаи произошла "неотложная медицинская ситуация", в результате которой Чак Норрис попал в больницу.
Сейчас причина, по которой актер оказался в больнице, неизвестна, однако, по словам собеседников, сейчас Чак Норрис находится в хорошем состоянии.
Накануне госпитализации актер находился на одном из гавайских островов, где занимался тренировкой. Друг Чака, который разговаривал с ним по телефону, отметил, что актер был в хорошем настроении и шутил.
Чем отличился Чак Норрис в кино?
Чак Норрис – американский киноактер и мастер боевых искусств, популярный исполнитель главных ролей в фильмах-боевиках. Одной из самых известных ролей Норриса является техасский рейнджер Корделл Уокер из сериала "Уокер, техасский рейнджер".
Одной из последних больших ролей Чака Норриса стала роль Букера в фильме "Неудержимые 2", который вышел в 2012 году. Однако даже после ухода из большого кино актер продолжал сниматься, но уже как камео или эпизодический персонаж.
Только 10 марта актеру исполнилось 86 лет. По этому случаю он опубликовал в социальных сетях видео, на котором он занимался с тренером.