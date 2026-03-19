Про це пише Tmz.
У якому стані Чак Норріс зараз?
Обізнані джерела повідомили журналістам, що 18 – 19 березня на острові Кауаї сталася "невідкладна медична ситуація", внаслідок якої Чак Норріс потрапив до лікарні.
Наразі причина, через яку актор опинився у лікарні, невідома, проте, за словами співрозмовників, наразі Чак Норріс перебуває у гарному стані.
Напередодні госпіталізації актор перебував на одному з гавайських островів, де займався тренуванням. Друг Чака, який розмовляв з ним телефоном, зазначив, що актор був у гарному настрої та жартував.
Чим відзначився Чак Норріс у кіно?
Чак Норріс – американський кіноактор і майстер бойових мистецтв, популярний виконавець головних ролей у фільмах-бойовиках. Однією з найвідоміших ролей Норріса є техаський рейнджер Корделл Вокер із серіалу "Вокер, техаський рейнджер".
Однією з останніх великих ролей Чака Норріса стала роль Букера у фільмі "Нестримні 2", який вийшов у 2012 році. Однак навіть після відходу з великого кіно актор продовжував зніматися, але вже як камео чи епізодичний персонаж.
Лише 10 березня акторові виповнилося 86 років. З цієї нагоди він опублікував у соціальних мережах відео, на якому він займався з тренером.