Відеозвернення Де Ніро опублікували на інстаграм-сторінці Ukraine WOW. На початку ролика актор сказав "привіт" українською мовою.
Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!,
– сказав Роберт Де Ніро.
Нагадаємо, голлівудський актор підтримує Україну з початку російського повномасштабного вторгнення. Нещодавно, у переддень Нового року, Роберт Де Ніро також звернувся до українців.
У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов'ю. Слава Україні!,
– сказав він.
Що відомо про Роберта Де Ніро?
Роберт Де Ніро народився 17 серпня 1943 року у Нью-Йорку у сім'ї художників. Він уперше вийшов на сцену у 10-річному віці, зігравши Боягузливого Лева у п'єсі "Чарівник з країни ОЗ".
Проте остаточно стати актором Роберт вирішив після школи. У 1960 році почав виступати на Бродвеї, а через п'ять років дебютував у кіно у фільмі "Три кімнати на Мангеттені".
Згодом Де Ніро зіграв головну роль у стрічці "Злі вулиці", яка принесла йому успіх. Після цього актор втілив молодого Віто Корлеоне у другій частині "Хрещеного батька".
Він також відомий за фільмами "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці", "Останнє похмілля у Вегасі", "Хтивий дідусь", "Джокер", "Вбивці квіткової повні" та іншими.