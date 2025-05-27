На фоне напряженных отношений с США: Чарльз III и Камилла прибыли в Канаду

Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Оттаву. Цель их визита – подчеркнуть суверенитет Каннады в условиях напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки.

Двухдневный визит британской королевской четы начался в понедельник. Короля и королеву встретили в аэропорту, сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Королевский визит – это напоминание о связи между Канадой и Короной, которая сформировалась поколениями, формировалась общей историей и основывалась на общих ценностях,

– заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Король Чарльз III и королева Камилла приземлились в Оттаве около 13:15 по местному времени. Их встретили члены Королевской канадской конной полиции и Канадских вооруженных сил.

На взлетно-посадочной полосе супругов ждали премьер-министр Марк Карни с женой, генерал-губернатор Мэри Саймон и другие высокопоставленные чиновники. Их также встречали лидеры коренных народов.

Чарльз III надел серый костюм, белую рубашку и темно-красный галстук с узором, а Камилла выбрала светло-розовый ансамбль от британского дизайнера. Она также прикрепила бриллиантовую брошь в виде кленового листа, которую король Георг VI подарил королеве Елизавете в 1939 году перед их первой королевской поездкой в Канаду. Эта брошь перешла по наследству королеве Елизавете II, ее одалживали и другие члены королевской семьи.

Чарльз III и королева Камилла прибыли в Оттаву

Визит британских короля и королевы происходит на фоне торговой войны с соседом страны и близким экономическим союзником, Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что было бы лучше, если бы страна была 51-м штатом. В аэропорту Камилле вручили букет цветов.

Впоследствии Чарльз III и Камилла отправились в парк Ленсдаун, что в центре Оттавы. Они встретились со сторонниками, местными общественными группами, фермерами и продавцами. Король принял участие в торжественном бросании уличной хоккейной шайбы. Позже супруги присоединились к церемонии посадки деревьев в Ридо-Холле – это официальная резиденция генерал-губернатора Канады. Эта традиция началась в 1906 году и символизирует дружбу и сотрудничество между народами.

Король также провел частные аудиенции с генерал-губернатором Мэри Саймон и премьер-министром Марком Карни. Позже Чарльз III и Камилла пошли спать, ведь не имели запланированных публичных мероприятий.