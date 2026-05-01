В элегантном образе: королева Камилла торжественно попрощалась с Меланией Трамп

Король Чарльз III и королева Камилла после четырехдневного визита в США попрощались с Дональдом и Меланией Трамп. Для последнего выхода они выбрали элегантные и сдержанные образы.

Президент и первая леди США торжественно попрощались с монаршей четой. Об этом пишет BBC.

Королева Камилла выбрала небесно-голубое платье длины миди с акцентным воротничком и длинными рукавами и соединила его с соответствующими туфлями. Образ она дополнила брошью, браслетами и сдержанным макияжем.

Интересно, что Дональд Трамп также выбрал голубой галстук.

Мелания Трамп выбрала деловой и сдержанный наряд – белую рубашку и классический черный брючный костюм. Волосы она оставила распущенными, уложив мягкими волнами



Королева Камилла, Чарльз III, Дональд и Мелания Трампы / Фото Getty Images

К слову, ранее королева Камилла встретилась с актрисой Сарой Джессикой Паркер. Они посетили Нью-Йоркскую публичную библиотеку.

Каким был визит королевской четы в США?

Чарльз III и Камилла впервые как король и королева посетили Соединенные Штаты. К тому же это первый визит британского монарха в Америку с 2007 года. Поездка длилась 4 дня.

Визит был приурочен к 250-летию независимости США и должен был подчеркнуть партнерство между Лондоном и Вашингтоном. В программе были встречи, торжественный ужин в Белом доме и обращение Чарльза III к Конгрессу. Также супруги имели поездки в другие штаты.

Особое внимание уделяли символическим жестам. В частности, король и королева почтили память погибших на Арлингтонском кладбище, посетили мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. В прессе эту поездку называют важным сигналом о сохранении особых отношений между Великобританией и США.