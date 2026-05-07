В элегантных образах: Чарльз III и королева Камилла провели первую садовую вечеринку в Букингеме

Король и королева устроили первую садовую вечеринку в Букингемском дворце. На мероприятии присутствовали другие члены монаршей семьи.

Садовая вечеринка – это особая королевская традиция, происходящая из 1860-х годов. Британские монархи организовывали такие мероприятия, чтобы поблагодарить людей за их работу и вклад в общество. Об этом пишет People.

Первая садовая вечеринка в этом году состоялась в среду, 6 мая. Это особый день, ведь именно в этот день три года назад короновали Чарльза III. Роликом с события поделились в инстаграме королевской семьи.

Монарх сегодня надел стильный костюм с голубым клетчатым галстуком и довершил образ цилиндром. Его наряд идеально сочетался с образом королевы Камиллы, которая предстала в светло-голубом платье и шляпой с широкими полями и украшением в форме цветка.

Также садовую вечеринку посетила принцесса Анна и принц Эдвард с герцогиней Эдинбургской.

Что стоит знать о садовых вечеринках?

Это особая королевская традиция. Ежегодно на различные садовые вечеринки приглашают более 30 тысяч человек. Тех, кто получает приглашение, встречают на территории Букингемского дворца в 15:00. Члены королевской семьи прибывают через час – их встречает военный оркестр, который играет национальный гимн.

Гостей приглашают попробовать вкусности, выпить чаю и прогуляться по саду. Члены королевской семьи проходятся по разным дорожкам, чтобы каждый гость имел возможность пообщаться с членом королевской семьи.

Также садовые вечеринки имеют официальный дресс-код. Мужчины должны выбирать классические деловые костюмы, а женщины - дневные платья со шляпками. К слову, следующая садовая вечеринка запланирована на 8 мая, а еще одна состоится 12 мая.