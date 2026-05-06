Да и ни для кого не будет секретом, что член королевской семьи имеет личную неприязнь к журналистам, ведь именно их считает виновными в смерти своей матери – принцессы Дианы. Пара также не рассказывает каких-то деталей о детях, поэтому многие вопросы на эту тему до сих пор остаются открытыми. В день рождения маленького принца Арчи, 24 Канал покажет редкие фото члена королевской семьи.

Обратите внимание Биография Чарльза III: путь к трону, любовные истории, борьба с раком и поддержка Украины

Когда Меган Маркл родила, то они с мужем все еще были полноценными членами его семьи и, возможно, даже не думали о выходе из этой семьи. После родов пара поселилась во Фрогмор-коттедже, а крещение Арчи состоялось 6 июля в часовне Святого Георгия. Супруги оставили при себе тайну кого они выбрали крестными родителями для своего сына.

Редкие снимки принца Арчи / Фото Getty Images

В 2020 году Гарри и Меган перебрались в США. Все из-за того, что они решили отказаться от своих королевских обязанностей. Одной из причин такого решения был беспощадный буллинг американки в СМИ и скандальные заявления с участием ее родственников. Кроме того, супруги желали жить более свободной жизнью и воспитывать своего сына не в такой публичной среде.

Кто не знал, это событие получило свое индивидуальное название – "Мегзит".

"Мегзит" – это термин, который используют для описания решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от своих королевских обязанностей и переехать в Северную Америку.

С момента переезда маленького принца можно было увидеть только на рождественских открытках или в редких интервью.

Принц Арчи / Фото Netflix



Принц Арчи / Фото Netflix

Напомним, что второй ребенок пары – дочь Лилибет, появилась на свет 4 июня 2021 года. В прошлом году, в День отца, Меган Маркл опубликовала видео с редкими фото Гарри с детьми.

Семейство также в прошлом году поехало в Диснейленд. Арчи и Лилибет в основном фотографировали и снимали со спины. На некоторые фото Меган Маркл добавила сердечки на их лица. Супруги скрывают лица детей из соображений безопасности.

В декабре 2025 года жена Гарри опубликовала семейное фото, которое было сделано в весенне-летний период.

Семья принца Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл

На нынешнюю Пасху Арчи и Лилибет имели чрезвычайное развлечение – охота на пасхальные яйца. Дети бегали с корзинами в руках и соревновались, кто получит преимущество в поисках яиц.

Редкие снимки принца Арчи / Фото из инстаграма Меган Маркл

К сожалению, больше информации о маленьком принце Арчи нет. Скоро будет день рождения Лилибет, которую назвали прозвищем покойной Елизаветы II.