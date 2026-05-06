Та й ні для кого не буде секретом, що член королівської родини має особисту неприязнь до журналістів, адже саме їх вважає винними у смерті своєї матері – принцеси Діани. Пара також не розповідає якихось деталей про дітей, тому багато питань на цю тему досі залишаються відкритими. У день народження маленького принца Арчі, 24 Канал покаже рідкісні фото члена королівської родини.

Коли Меган Маркл народила, то вони з чоловіком усе ще були повноцінними членами його родини і, можливо, навіть не думали про вихід із цієї сім'ї. Після пологів пара оселилась у Фрогмор-котеджі, а хрещення Арчі відбулось 6 липня у каплиці Святого Георгія. Подружжя залишило при собі таємницю кого вони обрали за хрещених батьків для свого сина.

Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images

У 2020 році Гаррі та Меган перебрались до США. Усе через те, що вони вирішили відмовитись від своїх королівських обов'язків. Однією з причин такого рішення був нещадний булінг американки у ЗМІ та скандальні заяви за участю її родичів. Крім того, подружжя бажало жити вільнішим життям і виховувати свого сина не у такому публічному середовищі.

Хто не знав, ця подія отримала свою індивідуальну назву – "Мегзит".

"Мегзит" – це термін, який використовують для опису рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від своїх королівських обов’язків і переїхати до Північної Америки.

З моменту переїзду маленького принца можна було побачити лише на різдвяних листівках або в рідкісних інтерв'ю.

Принц Арчі / Фото Netflix



Нагадаємо, що друга дитина пари – донька Лілібет, з'явилась на світ 4 червня 2021 року. Минулого року, у День батька, Меган Маркл опублікувала відео з рідкісними фото Гаррі з дітьми.

Сімейство також минулого року поїхало до Діснейленду. Арчі та Лілібет здебільшого фотографували та знімали зі спини. На деякі фото Меган Маркл додала сердечка на їхні обличчя. Подружжя приховує обличчя дітей з міркувань безпеки.

У грудні 2025 року дружина Гаррі опублікувала сімейне фото, яке було зроблене у весняно-літній період.

Родина принца Гаррі / Фото з інстаграму Меган Маркл

На цьогорічний Великдень Арчі та Лілібет мали надзвичайну розвагу – полювання на великодні яйця. Діти бігали з кошиками в руках і змагались, хто здобуде перевагу у пошуках яєць.

Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл

На жаль, більше інформації про маленького принца Арчі немає. Незабаром буде день народження Лілібет, яку назвали прізвиськом покійної Єлизавети II.