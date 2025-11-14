Истории любви, изменившие монархию: жены Чарльза III и редкие архивные фото

Король Чарльз III празднует день рождения – 14 ноября ему исполнилось 77 лет. Личная жизнь британского монарха долгое время была темой для сотен статей и громких заголовков в таблоидах.

Рядом с Чарльзом III было две женщины, которые сыграли крайне важную роль в его судьбе: принцесса Диана и королева Камилла. По случаю дня рождения короля 24 Канал предлагает вспомнить истории любви, за которыми в свое время следил весь мир.

История любви Чарльза III и принцессы Дианы

Пара познакомилась в 1977 году благодаря сестре принцессы Дианы, леди Саре Маккоркодейл. Чарльзу в то время было 29, а Диане – 16. Они быстро нашли общий язык, потому что имели много одинаковых интересов. Однако уже тогда Чарльз имел отношения с Камиллой Паркер-Боулз.



Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images

Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images

Через три года они встретились снова и начали встречаться. Через некоторое время после отношений принц Чарльз и леди Диана поженились. Их свадьба была пышной и сказочной, она прошла в 1981 году. За празднованием, на которое потратили около 48 миллионов долларов, следил весь мир.



Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images

На самом деле праздник был не таким сказочным для самой пары. По слухам, на Чарльза давили, чтобы он сделал предложение, а на Диану – чтобы она согласилась. Накануне свадьбы принц признался девушке, что не любит ее. Диана хотела отменить свадьбу – все было на грани срыва.

Несмотря на это, супруги прожили вместе 15 лет. У них родилось двое сыновей: принц Уильям и принц Гарри. Их союз был переполнен ревностью: Чарльз возмущался вниманием, которое Диана получала от публики.



Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images

В 1986 году Чарльз в одном из своих писем писал, что чувствует себя словно в клетке и стремится к свободе. Поговаривают, что примерно в то время он возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Пара разошлась в 1992 году, хотя их развод официально оформили только через 4 года.



Чарльз III и принцесса Диана с детьми / Фото Getty Images

История любви Чарльза III и Камиллы Паркер-Боулз

Сейчас король Чарльз III и королева Камилла счастливо женаты. Их брак длится уже около 20 лет. Говорят, что их любовь зародилась с первого взгляда – еще тогда, когда они встретились на матче по поло в 1970 году. Они проводили много времени вместе, но королевская семья не поддерживала этот союз.

Чарльз III и Камилла / Фото History Extra

Чарльза отправили служить в королевский флот, а Камилла тем временем вышла замуж за другого – Эндрю Паркера-Боулза. Интересно, что Камилла присутствовала на свадьбе Чарльза и Дианы.

В прессе утверждают, что роман Чарльза и Камиллы возобновился в 1986 году, хотя доподлинно неизвестно, что происходило между ними, когда принц был женат на Диане.

В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно,

– говорила принцесса Диана в интервью BBC.

В 1993 году в СМИ всплыли записи телефонного разговора между принцем Чарльзом и Камиллой, где они откровенно обсуждают свои отношения. Они обернулись большим скандалом для королевской семьи. Поэтому в следующем году принц снялся в документальном фильме и заявил, что был честным с принцессой Дианой, пока их разрыв не стал необратимым.

В 1995 Камилла и Эндрю Паркер-Боулз развелись, а уже через год о разводе объявили и Чарльз с Дианой. В 1998, год спустя, как погибла принцесса Диана, Чарльз и Камилла объявили об отношениях.



Чарльз III и Камилла в 2002 / Фото Getty Images

Однако всем было известно, что королева этого не одобряет. Только в 2000 году пара встретилась с Елизаветой II – это было знаком, что она готова принять эти отношения.

В 2003 году принц Чарльз и Камилла съехались, а 9 апреля 2005 года поженились.



Чарльз III и Камилла / Фото Getty Images

Супругам было непросто, ведь их роман даже до сих пор жестко обсуждают в соцсетях. 8 сентября 2022 года Елизавета II ушла из жизни. Чарльз и Камилла заняли должности короля и королевы-консорта. Сейчас Камиллу в основном в прессе называют королевой.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи