Истории любви, изменившие монархию: жены Чарльза III и редкие архивные фото
- Король Чарльз III имел две важные любовные истории: с принцессой Дианой и королевой Камиллой, которые сыграли значительную роль в его жизни.
- Чарльз и Диана поженились в 1981 году, но их брак длился всего 15 лет, тогда как на Камилле он женился в 2005 году, и сейчас они оба являются королем и королевой-консортом.
Король Чарльз III празднует день рождения – 14 ноября ему исполнилось 77 лет. Личная жизнь британского монарха долгое время была темой для сотен статей и громких заголовков в таблоидах.
Рядом с Чарльзом III было две женщины, которые сыграли крайне важную роль в его судьбе: принцесса Диана и королева Камилла. По случаю дня рождения короля 24 Канал предлагает вспомнить истории любви, за которыми в свое время следил весь мир.
История любви Чарльза III и принцессы Дианы
Пара познакомилась в 1977 году благодаря сестре принцессы Дианы, леди Саре Маккоркодейл. Чарльзу в то время было 29, а Диане – 16. Они быстро нашли общий язык, потому что имели много одинаковых интересов. Однако уже тогда Чарльз имел отношения с Камиллой Паркер-Боулз.
Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images
Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images
Через три года они встретились снова и начали встречаться. Через некоторое время после отношений принц Чарльз и леди Диана поженились. Их свадьба была пышной и сказочной, она прошла в 1981 году. За празднованием, на которое потратили около 48 миллионов долларов, следил весь мир.
Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images
На самом деле праздник был не таким сказочным для самой пары. По слухам, на Чарльза давили, чтобы он сделал предложение, а на Диану – чтобы она согласилась. Накануне свадьбы принц признался девушке, что не любит ее. Диана хотела отменить свадьбу – все было на грани срыва.
Несмотря на это, супруги прожили вместе 15 лет. У них родилось двое сыновей: принц Уильям и принц Гарри. Их союз был переполнен ревностью: Чарльз возмущался вниманием, которое Диана получала от публики.
Чарльз III и принцесса Диана / Фото Getty Images
В 1986 году Чарльз в одном из своих писем писал, что чувствует себя словно в клетке и стремится к свободе. Поговаривают, что примерно в то время он возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Пара разошлась в 1992 году, хотя их развод официально оформили только через 4 года.
Чарльз III и принцесса Диана с детьми / Фото Getty Images
История любви Чарльза III и Камиллы Паркер-Боулз
Сейчас король Чарльз III и королева Камилла счастливо женаты. Их брак длится уже около 20 лет. Говорят, что их любовь зародилась с первого взгляда – еще тогда, когда они встретились на матче по поло в 1970 году. Они проводили много времени вместе, но королевская семья не поддерживала этот союз.
Чарльза отправили служить в королевский флот, а Камилла тем временем вышла замуж за другого – Эндрю Паркера-Боулза. Интересно, что Камилла присутствовала на свадьбе Чарльза и Дианы.
В прессе утверждают, что роман Чарльза и Камиллы возобновился в 1986 году, хотя доподлинно неизвестно, что происходило между ними, когда принц был женат на Диане.
В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно,
– говорила принцесса Диана в интервью BBC.
В 1993 году в СМИ всплыли записи телефонного разговора между принцем Чарльзом и Камиллой, где они откровенно обсуждают свои отношения. Они обернулись большим скандалом для королевской семьи. Поэтому в следующем году принц снялся в документальном фильме и заявил, что был честным с принцессой Дианой, пока их разрыв не стал необратимым.
В 1995 Камилла и Эндрю Паркер-Боулз развелись, а уже через год о разводе объявили и Чарльз с Дианой. В 1998, год спустя, как погибла принцесса Диана, Чарльз и Камилла объявили об отношениях.
Чарльз III и Камилла в 2002 / Фото Getty Images
Однако всем было известно, что королева этого не одобряет. Только в 2000 году пара встретилась с Елизаветой II – это было знаком, что она готова принять эти отношения.
В 2003 году принц Чарльз и Камилла съехались, а 9 апреля 2005 года поженились.
Чарльз III и Камилла / Фото Getty Images
Супругам было непросто, ведь их роман даже до сих пор жестко обсуждают в соцсетях. 8 сентября 2022 года Елизавета II ушла из жизни. Чарльз и Камилла заняли должности короля и королевы-консорта. Сейчас Камиллу в основном в прессе называют королевой.
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи